В Петербурге открыли центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018
Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, для чего нужен FAN ID
Первые центры выдачи паспортов болельщика начали работу в Петербурге, Москве, Сочи и Казани — городах, которые летом 2017 г. будут принимать матчи Кубка конфедераций
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Первые паспорта болельщиков планируется выдать в феврале 2017 г.
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Паспорта, или FAN ID, по словам Мутко, заменят иностранцам визы, обеспечат доступ болельщиков на матчи, дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом и «челноками» между объектами ЧМ-2018
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Никифоров объяснил, что цель проекта - сделать опыт участия максимально простым и комфортным. Для оформления можно зайти на сайт либо посетить один из таких центров, добавил он
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Министр связи и массовых коммуникаций заверил, что технических сложностей возникнуть не должно, так как система апробирована на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи
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