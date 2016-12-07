Спорт

В Петербурге открыли центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, для чего нужен FAN ID
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Вице-премьер Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров открыли первый Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте
Е. Егоров / Ведомости
Вице-премьер Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров открыли первый Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте
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Первые центры выдачи паспортов болельщика начали работу в Петербурге, Москве, Сочи и Казани — городах, которые летом 2017 г. будут принимать матчи Кубка конфедераций
Е. Егоров / Ведомости
Первые центры выдачи паспортов болельщика начали работу в Петербурге, Москве, Сочи и Казани — городах, которые летом 2017 г. будут принимать матчи Кубка конфедераций
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Первые паспорта болельщиков планируется выдать в феврале 2017 г.
Е. Егоров / Ведомости
Первые паспорта болельщиков планируется выдать в феврале 2017 г.
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Паспорта, или FAN ID, по словам Мутко, заменят иностранцам визы, обеспечат доступ болельщиков на матчи, дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом и «челноками» между объектами ЧМ-2018
Е. Егоров / Ведомости
Паспорта, или FAN ID, по словам Мутко, заменят иностранцам визы, обеспечат доступ болельщиков на матчи, дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом и «челноками» между объектами ЧМ-2018
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Никифоров объяснил, что цель проекта - сделать опыт участия максимально простым и комфортным. Для оформления можно зайти на сайт либо посетить один из таких центров, добавил он
Е. Егоров / Ведомости
Никифоров объяснил, что цель проекта - сделать опыт участия максимально простым и комфортным. Для оформления можно зайти на сайт либо посетить один из таких центров, добавил он
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Министр связи и массовых коммуникаций заверил, что технических сложностей возникнуть не должно, так как система апробирована на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи
Е. Егоров / Ведомости
Министр связи и массовых коммуникаций заверил, что технических сложностей возникнуть не должно, так как система апробирована на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи
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  • Вице-премьер Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров открыли первый Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте<br>
  • Первые центры выдачи паспортов болельщика начали работу в Петербурге, Москве, Сочи и Казани — городах, которые летом 2017 г. будут принимать матчи Кубка конфедераций
  • Первые паспорта болельщиков планируется выдать в феврале 2017 г.
  • Паспорта, или FAN ID, по словам Мутко, заменят иностранцам визы, обеспечат доступ болельщиков на матчи, дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом и «челноками» между объектами ЧМ-2018
  • Никифоров объяснил, что цель проекта - сделать опыт участия максимально простым и комфортным. Для оформления можно зайти на сайт либо посетить один из таких центров, добавил он
  • Министр связи и массовых коммуникаций заверил, что технических сложностей возникнуть не должно, так как система апробирована на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи
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