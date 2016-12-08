Самые дорогие предметы роскоши 2016 года

Christie's

В 2016 г. после нескольких лет роста цен спрос на предметы искусства стал снижаться. За год продажи упали на 7%, приводит FT статистику TEFAF Art Market Report. Самыми дорогими картинами, проданными на аукционе, по-прежнему остаются работы Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)» (продана на торгах Christie's за $179,4 млн в 2015 г.) и Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» ($170,4 млн, также на торгах Christie's в 2015 г.). Максимум 2016 г. (на 8 декабря) - картина Клода Моне «Стог сена», проданная на аукционе Christie's за рекордные для полотен этого французского художника $81,4 млн, что вдвое превысило эстимейт

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