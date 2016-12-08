Самые дорогие предметы роскоши 2016 года
За сколько покупали произведения искусства, часы, дома и драгоценности
Самым дорогим объектом недвижимости, проданным в 2016 г., стал особняк Playboy - The Playboy Mansion, сообщает Cnn-Money. За поместье, расположенное в Лос-Анджелесе, покупатель отдал $100 млн, при этом СМИ писали, что Хефнер оценивал его в $200 млн. На территории The Playboy Mansion находятся теннисный корт, баскетбольная площадка, несколько бассейнов, небольшой зоопарк и птичий двор, а также гостевой дом с четырьмя спальнями
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Автомобильный ценовой рекорд 2016 г., установленный на публичный торгах, принадлежит Ferrari 335 Sport 1957 г. Машина была продана за 32 млн евро (около $35,7 млн) на аукционе Artcurial Paris. Это второй результат в истории, самым дорогим раритетным авто остается гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962 г., проданный в 2014 г. за $52 млн на американском аукционе Bohams
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В 2016 г. после нескольких лет роста цен спрос на предметы искусства стал снижаться. За год продажи упали на 7%, приводит FT статистику TEFAF Art Market Report. Самыми дорогими картинами, проданными на аукционе, по-прежнему остаются работы Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)» (продана на торгах Christie's за $179,4 млн в 2015 г.) и Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» ($170,4 млн, также на торгах Christie's в 2015 г.). Максимум 2016 г. (на 8 декабря) - картина Клода Моне «Стог сена», проданная на аукционе Christie's за рекордные для полотен этого французского художника $81,4 млн, что вдвое превысило эстимейт
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Ювелирная удача Christie’s - самый дорогой в истории бриллиант, проданный с аукциона. Кольцо Oppenheimer Blue из платины с центральным камнем весом 14,62 карата было куплено за $58 млн при оценке в $38-45 млн. Это существенно превосходит стоимость 12-каратного голубого бриллианта Blue Moon of Josephine, проданного Sotheby’s за $48,4 млн в ноябре 2015 г.
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Еще один рекорд Christie's - скульптура «Полулежащая фигура» работы Генри Мура, созданная по заказу Совета по изобразительному искусству к Британскому фестивалю. Мур сделал пять отливок и один авторский экземпляр абстракции, один из них ушел с молотка за $33,1 млн в июне 2016 г.
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На часовых аукционах в 2016 г. установлено несколько рекордов, главным из которых стал результат The Geneva Watch Auction: FOUR. В ходе торгов стальные часы Patek Philippe Ref. 1518 (это первая в мире серийная модель с вечным календарем и хронографом) были проданы за 11 млн швейцарских франков – рекордную сумму, когда-либо уплаченную за наручные часы на аукционе
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За цент Barber 1894 г. выпуска на аукционе Heritage покупатель отдал $1,9 млн - это самая большая сумма, заплаченная за монету на аукционе в 2016 г. Эта монета считается одним из трех главных нумизматических раритетов США (наряду с монетами 1804 г. и 1913 г.), уточняет Cnn-Money. По оценке издания, сейчас известно о 19 таких монетах
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