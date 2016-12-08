Афиша на выходные: «Под покровом ночи», океанариум и новогодняя Москва
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«По соображениям совести» Мела Гибсона – история солдата, который не стрелял. Рассказывая о подвиге верующего добровольца, который отказался брать в руки оружие, но спас на фронтах Второй мировой десятки людей, Гибсон ищет прежде всего новое доказательство бытия Божьего
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10 декабря в «Крокус Сити» открывается океанариум - 5 000 видов рыб и морских животных на 10 000 кв.м. Экспозиции разделены на морскую и пресноводную, третий этаж здания занимает интерактивная экспозиция с живыми тропическими растениями, птицами-нектарницами и бабочками, парящими в свободном полете
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В недавно открывшемся ресторане Maritozzo звездный гость — шеф Йоджи Такуёси, начинавший у Массимо Боттуры (лучшего шефа этого года в рейтинге World’s 50 Best Restaurants). Сейчас Такуёси открыл в Милане собственный именной ресторан, где готовит микс японской и итальянской кухонь. В Москве Такуёси даст один ужин - гастрономический спектакль из восьми перемен. В меню представлены, например, пьядина с бурратой и морскими ежами, японская слива на листьях настурции, тако со свининой и соусом из шпината. Стоимость сета без вина 8 000 руб., с вином — 12 000. 11 декабря, с 18:30
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«Под покровом ночи» – второй фильм известного дизайнера Тома Форда. Джейк Джилленхолл играет писателя, Эми Адамс – его бывшую жену, с которой у писателя запутанные отношения. Жанр – триллер. В оригинале название гораздо красивее – Nocturnal Animals. На Венецианском фестивале 2016 г. фильм получил «Серебряного льва»
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Москва активно готовится к новогодним праздникам. Праздничной иллюминацией уже украшены ГУМ и Красная площадь (создавая декор, художники–оформители ориентировались на творчество Кандинского и Шагала), ЦУМ (где уже начал работу рождественский базар) и центральные улицы города
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12 блюд авторского сета Россия.DOC в ресторане Selfie представляют главные по мнению шефа Анатолия Казакова гастрономические бренды России. В их числе, например, маканка с балтийской килькой, пельмень-ушко с начинкой из волжского угря и икрой астраханской воблы, пшенная каша с камчатским крабом и муссом из выдержанного пошехонского сыра. Сет действует с 18.00 до 23.00. Стоимость – 6000 руб.
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Выставка Пушкинского музея «Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники», можно предположить, обречена на успех. И экспозиция вполне оправдывает зрительские ожидания – она празднично и артистично выстроена, хорошо представляет упомянутых в названии художников, ну а «других» – фрагментами
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«Дон Карлос» в Большом театре — образцовый костюмный спектакль, сделанный со вкусом и мастерством, удобный для заселения эффектными вокальными и актерскими работами. В главных партиях Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава. На Исторической сцене, 10 и 11 декабря, 19:00
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«Голоса воображаемого музея» в Пушкинском музее - выставка к «Декабрьским вечерам». Она собрана из 28 музеев разных стран и представляет собой своеобразную короткую сравнительную историю искусства
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