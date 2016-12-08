Афиша на выходные: «Под покровом ночи», океанариум и новогодняя Москва

Maritozzo

В недавно открывшемся ресторане Maritozzo звездный гость — шеф Йоджи Такуёси, начинавший у Массимо Боттуры (лучшего шефа этого года в рейтинге World’s 50 Best Restaurants). Сейчас Такуёси открыл в Милане собственный именной ресторан, где готовит микс японской и итальянской кухонь. В Москве Такуёси даст один ужин - гастрономический спектакль из восьми перемен. В меню представлены, например, пьядина с бурратой и морскими ежами, японская слива на листьях настурции, тако со свининой и соусом из шпината. Стоимость сета без вина 8 000 руб., с вином — 12 000. 11 декабря, с 18:30

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