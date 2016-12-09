Как выглядит новый океанариум в «Крокус сити»

А. Гордеев / Ведомости

«Когда вы попадете на экспозицию, будете удивлены количеством и разнообразием флоры и фауны - здесь и рыбы, и крокодилы, и бабочки, и обезьяны, и различные растения, медведи, моржи, черепахи, акулы. Сложность была при строительстве этого здания в том, что для жителей океанариума были созданы разные климатические зоны», - цитирует Агаларова РИАМО

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