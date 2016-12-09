Как выглядит новый океанариум в «Крокус сити»
Экспозиции разделены на морскую и пресноводную, на третьем этаже – интерактивная выставка с тропическими растениями, птицами-нектарницами и бабочками
10 декабря в «Крокус сити» откроется океанариум. В строительство вложено 3 млрд руб. инвестиций, рассказал президент Crocus Group Арас Агаларов (на фото слева)
1/15
«Когда вы попадете на экспозицию, будете удивлены количеством и разнообразием флоры и фауны - здесь и рыбы, и крокодилы, и бабочки, и обезьяны, и различные растения, медведи, моржи, черепахи, акулы. Сложность была при строительстве этого здания в том, что для жителей океанариума были созданы разные климатические зоны», - цитирует Агаларова РИАМО
2/15
По его словам, в океанариуме созданы условия и для пресноводных рыб и животных, и для обитателей морских водоемов
3/15
В океанариуме представлено более 5000 видов рыб и животных со всех уголков мира
4/15
Льготная цена билета составит 400 руб., при этом в понедельник предусмотрено бесплатное посещение для малообеспеченных категорий населения, передает «Интерфакс»
5/15
«Базовый билет стоит 800 руб., у нас предусмотрены бесплатные посещения по понедельникам для детей, инвалидов и малоимущих», - сказал Агаларов (цитата агентства «Москва»)
6/15
Планируется, что океанариум сможет принимать до 200 000 посетителей в день
7/15
«Экспозиции разделены на морскую (акулы, глубоководные моллюски, коралловые рифы), пресноводную (Волга, Дон, Амазонка, редкие виды аквариумных рыб)
8/15
Третий этаж здания занимает интерактивная экспозиция с живыми тропическими растениями, птицами-нектарницами и более сотней бабочек, парящих в свободном полете», - сообщает сайт группы
9/15
В океанариуме есть морские котики, мурены, трехпалые ленивцы, фламинго, сурикаты, лемуры, пингвины
10/15
Площадь океанариума превышает 12 600 кв. м
11/15
12/15
13/15
14/15
Здание в форме айсберга, расположено рядом с торгово-развлекательным комплексом «VEGAS Крокус сити»
15/15