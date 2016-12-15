В очереди у Третьяковской галереи произошла давка
Из-за перекупщиков живую очередь на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана» отменили
Выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» Третьяковской галереи вызвала ажиотаж. В кассах из-за действий перекупщиков на январь 2017 г. стали продавать именные билеты. На билете в обязательном порядке указываются паспортные данные.
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В пресс-службе музея объяснили, что непростая ситуация с очередью за билетами произошла «из-за того, что выставка фантастическая по составу и ажиотаж вокруг нее — огромный».
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«Мы на ходу адаптируемся и предпринимаем все усилия для комфорта посетителей. Вместе с тем музей приносит извинения тем, кому сейчас неудобно», — заявили ТАСС в музее.
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Выставка открылась 23 ноября. Экспозиция продлится до 19 февраля.
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На 17.00 мск сайт Третьяковской галереи недоступен. «Приносим извинения за неудобство, но в данный момент сайт находится на техническом обслуживании», - такая надпись возникает при загрузке сайта. Ранее директор галереи Зельфира Трегулова говорила, что новая партия билетов поступит в продажу 15 декабря
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