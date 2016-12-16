Спорт

Где кататься на лыжах или сноуборде по песку

Пустыня как альтернатива снегу, сендски и сендборд - лыжам и сноуборду
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Технически катание по дюнам мало отличается от катания по зимним склонам, только скорости несравнимы. Освоить его лыжнику со стажем достаточно просто: нужно только научиться плавно тормозить, не перелетая при этом через голову, и класть лыжи на бок с большим усилием — канты на песке не помощники. И привыкнуть к жесткости склона — кочка, которая зимой только придает ускорения, летом больно бьет по ногам. С доской все еще проще — она быстрее разгоняется и легче в управлении, так что опытные сендбордеры даже крутят на барханах фронтсайды и бэкфлипы. Устоять на ногах после прыжка непросто, при приземлении вы не катитесь вперед по инерции, а зарываетесь в тормозящий песок. Не стоит кататься без хорошей защиты для локтей и колен, а также маски, которая убережет глаза от царапучих песчинок.
Vostock Photo
Технически катание по дюнам мало отличается от катания по зимним склонам, только скорости несравнимы. Освоить его лыжнику со стажем достаточно просто: нужно только научиться плавно тормозить, не перелетая при этом через голову, и класть лыжи на бок с большим усилием — канты на песке не помощники. И привыкнуть к жесткости склона — кочка, которая зимой только придает ускорения, летом больно бьет по ногам. С доской все еще проще — она быстрее разгоняется и легче в управлении, так что опытные сендбордеры даже крутят на барханах фронтсайды и бэкфлипы. Устоять на ногах после прыжка непросто, при приземлении вы не катитесь вперед по инерции, а зарываетесь в тормозящий песок. Не стоит кататься без хорошей защиты для локтей и колен, а также маски, которая убережет глаза от царапучих песчинок.
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В качестве песколыж чаще всего используют самые обыкновенные лыжи. Предварительно их полируют, покрывают специальным воском и ставят облегченные крепления — как ни странно, от езды по барханам больше всего страдают именно они, а не скользячка. Попробовать скатиться вниз на песочной доске — на ногах или на чем получится — предлагают в любой пустыне мира, но если вам хотелось бы заняться сендскиингом или сендбордингом всерьез, то «Ведомости. Как потратить» составил список самых крутых «песочниц» планеты
www.montekaolino.eu
В качестве песколыж чаще всего используют самые обыкновенные лыжи. Предварительно их полируют, покрывают специальным воском и ставят облегченные крепления — как ни странно, от езды по барханам больше всего страдают именно они, а не скользячка. Попробовать скатиться вниз на песочной доске — на ногах или на чем получится — предлагают в любой пустыне мира, но если вам хотелось бы заняться сендскиингом или сендбордингом всерьез, то «Ведомости. Как потратить» составил список самых крутых «песочниц» планеты
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Свакопмунд, Намибия. Альпы для любителей сендски — дюны пустыни Намиб. Их красноватый песок такой сухой и скользкий, что на специально отполированных лыжах можно разогнаться до 92 км/ч — мировой рекорд был поставлен именно здесь немецким парнем по имени Хенрик Мей. Теперь последний открыл собственную компанию Ski Namibia и лично обучает желающих кататься по песку всеми возможными способами, включая слалом и телемарк
Свакопмунд, Намибия. Альпы для любителей сендски — дюны пустыни Намиб. Их красноватый песок такой сухой и скользкий, что на специально отполированных лыжах можно разогнаться до 92 км/ч — мировой рекорд был поставлен именно здесь немецким парнем по имени Хенрик Мей. Теперь последний открыл собственную компанию Ski Namibia и лично обучает желающих кататься по песку всеми возможными способами, включая слалом и телемарк
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Можно даже отправиться в лыжный поход по пустыне — этакий альтернативный скитур для продвинутых. Другая местная компания, Alter Action СС, специализируется на сендбординге
Можно даже отправиться в лыжный поход по пустыне — этакий альтернативный скитур для продвинутых. Другая местная компания, Alter Action СС, специализируется на сендбординге
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Монте-Каолино, Хиршау, Германия. Искусственный песчаный склон появился в баварском Хиршау в 1950-х благодаря кварцевой фабрике: практичные немцы превратили отвалы отработанной породы в первый в мире сендски-курорт. Грандиозная дюна высотой 110 м выглядит среди немецких равнин как заблудившийся мираж. Из песка торчат слаломные вешки, вниз резво мчатся лыжники и сноубордисты в одних трусах, а вверх ползут подъемники, похожие на вагонетки американских горок. Тем не менее на Монте-Каолино все как на настоящем лыжном курорте — скипассы, прокат, услуги инструктора. На Монте-Каолино ежегодно проводится чемпионат мира по сендбордингу. А на зиму курорт закрывается — поразительно, но иногда снег-таки мешает кататься
Монте-Каолино, Хиршау, Германия. Искусственный песчаный склон появился в баварском Хиршау в 1950-х благодаря кварцевой фабрике: практичные немцы превратили отвалы отработанной породы в первый в мире сендски-курорт. Грандиозная дюна высотой 110 м выглядит среди немецких равнин как заблудившийся мираж. Из песка торчат слаломные вешки, вниз резво мчатся лыжники и сноубордисты в одних трусах, а вверх ползут подъемники, похожие на вагонетки американских горок. Тем не менее на Монте-Каолино все как на настоящем лыжном курорте — скипассы, прокат, услуги инструктора. На Монте-Каолино ежегодно проводится чемпионат мира по сендбордингу. А на зиму курорт закрывается — поразительно, но иногда снег-таки мешает кататься
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Хатта, Дубай, ОАЭ. Сендбординг по барханам — один из обязательных пунктов программы джип-сафари по Аравийской пустыне. Самые красивые предложения по этой части — у компании Platinum Heritage, среди клиентов которой, в частности, королевская семья ОАЭ. А самые серьезные — у Gulf Ventures. Своих клиентов они возят к самой высокой в Эмиратах дюне Big Red и снабжают их снаряжением от Above Sandboards, дубайской компании, производящей дизайнерские сендборды ручной работы
Хатта, Дубай, ОАЭ. Сендбординг по барханам — один из обязательных пунктов программы джип-сафари по Аравийской пустыне. Самые красивые предложения по этой части — у компании Platinum Heritage, среди клиентов которой, в частности, королевская семья ОАЭ. А самые серьезные — у Gulf Ventures. Своих клиентов они возят к самой высокой в Эмиратах дюне Big Red и снабжают их снаряжением от Above Sandboards, дубайской компании, производящей дизайнерские сендборды ручной работы
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Sаnd Master Park, Орегон, США. Первый в мире фанпарк для катания по песку расположен неподалеку от Тихоокеанского побережья в районе песчаных дюн Oregon Dunes National Recreation Area — эта береговая линия считается красивейшей в Штатах, а здешние барханы входят в число высочайших в мире. Sand Master Park основал большой энтузиаст сендбординга Лон Бейл. Он организовал на дюнах несколько склонов — для новичков и для продвинутых, поставил перила и кикеры для желающих попрыгать, открыл школу с самыми крутыми песочными доскерами Америки в инструкторской команде и постоянно проводит контесты, фестивали и прочие мероприятия для привлечения общественности
www.sandmasterpark.com
Sаnd Master Park, Орегон, США. Первый в мире фанпарк для катания по песку расположен неподалеку от Тихоокеанского побережья в районе песчаных дюн Oregon Dunes National Recreation Area — эта береговая линия считается красивейшей в Штатах, а здешние барханы входят в число высочайших в мире. Sand Master Park основал большой энтузиаст сендбординга Лон Бейл. Он организовал на дюнах несколько склонов — для новичков и для продвинутых, поставил перила и кикеры для желающих попрыгать, открыл школу с самыми крутыми песочными доскерами Америки в инструкторской команде и постоянно проводит контесты, фестивали и прочие мероприятия для привлечения общественности
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Оазис Уакачина, Ика, Перу. Естественное озеро в зеленом кольце пальм — настоящий остров жизни посреди сливочно-желтых песков пустыни Атакама, самого жаркого места на планете. Уакачина считается дорогим курортом: его конкуренты выглядят как декорации к фильму «Кин-Дза-Дза», зато в Уакачине все в порядке и с сервисом, и с эстетикой: строился он для богатых жителей департамента Ика, которые традиционно ездят сюда на уик-энд еще с середины прошлого века. В оазисе расположен главный офис International SandSnow School — одной из немногих полноценных школ сендскиинга и сендбординга в мире
Оазис Уакачина, Ика, Перу. Естественное озеро в зеленом кольце пальм — настоящий остров жизни посреди сливочно-желтых песков пустыни Атакама, самого жаркого места на планете. Уакачина считается дорогим курортом: его конкуренты выглядят как декорации к фильму «Кин-Дза-Дза», зато в Уакачине все в порядке и с сервисом, и с эстетикой: строился он для богатых жителей департамента Ика, которые традиционно ездят сюда на уик-энд еще с середины прошлого века. В оазисе расположен главный офис International SandSnow School — одной из немногих полноценных школ сендскиинга и сендбординга в мире
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  • Технически катание по дюнам мало отличается от катания по зимним склонам, только скорости несравнимы. Освоить его лыжнику со стажем достаточно просто: нужно только научиться плавно тормозить, не перелетая при этом через голову, и класть лыжи на бок с большим усилием — канты на песке не помощники. И привыкнуть к жесткости склона — кочка, которая зимой только придает ускорения, летом больно бьет по ногам. С доской все еще проще — она быстрее разгоняется и легче в управлении, так что опытные сендбордеры даже крутят на барханах фронтсайды и бэкфлипы. Устоять на ногах после прыжка непросто, при приземлении вы не катитесь вперед по инерции, а зарываетесь в тормозящий песок. Не стоит кататься без хорошей защиты для локтей и колен, а также маски, которая убережет глаза от царапучих песчинок.
  • В качестве песколыж чаще всего используют самые обыкновенные лыжи. Предварительно их полируют, покрывают специальным воском и ставят облегченные крепления — как ни странно, от езды по барханам больше всего страдают именно они, а не скользячка. Попробовать скатиться вниз на песочной доске — на ногах или на чем получится — предлагают в любой пустыне мира, но если вам хотелось бы заняться сендскиингом или сендбордингом всерьез, то «Ведомости. Как потратить» составил список самых крутых «песочниц» планеты
  • Свакопмунд, Намибия. Альпы для любителей сендски — дюны пустыни Намиб. Их красноватый песок такой сухой и скользкий, что на специально отполированных лыжах можно разогнаться до 92 км/ч — мировой рекорд был поставлен именно здесь немецким парнем по имени Хенрик Мей. Теперь последний открыл собственную компанию Ski Namibia и лично обучает желающих кататься по песку всеми возможными способами, включая слалом и телемарк
  • Можно даже отправиться в лыжный поход по пустыне — этакий альтернативный скитур для продвинутых. Другая местная компания, Alter Action СС, специализируется на сендбординге
  • Монте-Каолино, Хиршау, Германия. Искусственный песчаный склон появился в баварском Хиршау в 1950-х благодаря кварцевой фабрике: практичные немцы превратили отвалы отработанной породы в первый в мире сендски-курорт. Грандиозная дюна высотой 110 м выглядит среди немецких равнин как заблудившийся мираж. Из песка торчат слаломные вешки, вниз резво мчатся лыжники и сноубордисты в одних трусах, а вверх ползут подъемники, похожие на вагонетки американских горок. Тем не менее на Монте-Каолино все как на настоящем лыжном курорте — скипассы, прокат, услуги инструктора. На Монте-Каолино ежегодно проводится чемпионат мира по сендбордингу. А на зиму курорт закрывается — поразительно, но иногда снег-таки мешает кататься
  • Хатта, Дубай, ОАЭ. Сендбординг по барханам — один из обязательных пунктов программы джип-сафари по Аравийской пустыне. Самые красивые предложения по этой части — у компании Platinum Heritage, среди клиентов которой, в частности, королевская семья ОАЭ. А самые серьезные — у Gulf Ventures. Своих клиентов они возят к самой высокой в Эмиратах дюне Big Red и снабжают их снаряжением от Above Sandboards, дубайской компании, производящей дизайнерские сендборды ручной работы
  • Sаnd Master Park, Орегон, США. Первый в мире фанпарк для катания по песку расположен неподалеку от Тихоокеанского побережья в районе песчаных дюн Oregon Dunes National Recreation Area — эта береговая линия считается красивейшей в Штатах, а здешние барханы входят в число высочайших в мире. Sand Master Park основал большой энтузиаст сендбординга Лон Бейл. Он организовал на дюнах несколько склонов — для новичков и для продвинутых, поставил перила и кикеры для желающих попрыгать, открыл школу с самыми крутыми песочными доскерами Америки в инструкторской команде и постоянно проводит контесты, фестивали и прочие мероприятия для привлечения общественности
  • Оазис Уакачина, Ика, Перу. Естественное озеро в зеленом кольце пальм — настоящий остров жизни посреди сливочно-желтых песков пустыни Атакама, самого жаркого места на планете. Уакачина считается дорогим курортом: его конкуренты выглядят как декорации к фильму «Кин-Дза-Дза», зато в Уакачине все в порядке и с сервисом, и с эстетикой: строился он для богатых жителей департамента Ика, которые традиционно ездят сюда на уик-энд еще с середины прошлого века. В оазисе расположен главный офис International SandSnow School — одной из немногих полноценных школ сендскиинга и сендбординга в мире
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