Где кататься на лыжах или сноуборде по песку
Пустыня как альтернатива снегу, сендски и сендборд - лыжам и сноуборду
Технически катание по дюнам мало отличается от катания по зимним склонам, только скорости несравнимы. Освоить его лыжнику со стажем достаточно просто: нужно только научиться плавно тормозить, не перелетая при этом через голову, и класть лыжи на бок с большим усилием — канты на песке не помощники. И привыкнуть к жесткости склона — кочка, которая зимой только придает ускорения, летом больно бьет по ногам. С доской все еще проще — она быстрее разгоняется и легче в управлении, так что опытные сендбордеры даже крутят на барханах фронтсайды и бэкфлипы. Устоять на ногах после прыжка непросто, при приземлении вы не катитесь вперед по инерции, а зарываетесь в тормозящий песок. Не стоит кататься без хорошей защиты для локтей и колен, а также маски, которая убережет глаза от царапучих песчинок.
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В качестве песколыж чаще всего используют самые обыкновенные лыжи. Предварительно их полируют, покрывают специальным воском и ставят облегченные крепления — как ни странно, от езды по барханам больше всего страдают именно они, а не скользячка. Попробовать скатиться вниз на песочной доске — на ногах или на чем получится — предлагают в любой пустыне мира, но если вам хотелось бы заняться сендскиингом или сендбордингом всерьез, то «Ведомости. Как потратить» составил список самых крутых «песочниц» планеты
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Свакопмунд, Намибия. Альпы для любителей сендски — дюны пустыни Намиб. Их красноватый песок такой сухой и скользкий, что на специально отполированных лыжах можно разогнаться до 92 км/ч — мировой рекорд был поставлен именно здесь немецким парнем по имени Хенрик Мей. Теперь последний открыл собственную компанию Ski Namibia и лично обучает желающих кататься по песку всеми возможными способами, включая слалом и телемарк
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Можно даже отправиться в лыжный поход по пустыне — этакий альтернативный скитур для продвинутых. Другая местная компания, Alter Action СС, специализируется на сендбординге
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Монте-Каолино, Хиршау, Германия. Искусственный песчаный склон появился в баварском Хиршау в 1950-х благодаря кварцевой фабрике: практичные немцы превратили отвалы отработанной породы в первый в мире сендски-курорт. Грандиозная дюна высотой 110 м выглядит среди немецких равнин как заблудившийся мираж. Из песка торчат слаломные вешки, вниз резво мчатся лыжники и сноубордисты в одних трусах, а вверх ползут подъемники, похожие на вагонетки американских горок. Тем не менее на Монте-Каолино все как на настоящем лыжном курорте — скипассы, прокат, услуги инструктора. На Монте-Каолино ежегодно проводится чемпионат мира по сендбордингу. А на зиму курорт закрывается — поразительно, но иногда снег-таки мешает кататься
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Хатта, Дубай, ОАЭ. Сендбординг по барханам — один из обязательных пунктов программы джип-сафари по Аравийской пустыне. Самые красивые предложения по этой части — у компании Platinum Heritage, среди клиентов которой, в частности, королевская семья ОАЭ. А самые серьезные — у Gulf Ventures. Своих клиентов они возят к самой высокой в Эмиратах дюне Big Red и снабжают их снаряжением от Above Sandboards, дубайской компании, производящей дизайнерские сендборды ручной работы
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Sаnd Master Park, Орегон, США. Первый в мире фанпарк для катания по песку расположен неподалеку от Тихоокеанского побережья в районе песчаных дюн Oregon Dunes National Recreation Area — эта береговая линия считается красивейшей в Штатах, а здешние барханы входят в число высочайших в мире. Sand Master Park основал большой энтузиаст сендбординга Лон Бейл. Он организовал на дюнах несколько склонов — для новичков и для продвинутых, поставил перила и кикеры для желающих попрыгать, открыл школу с самыми крутыми песочными доскерами Америки в инструкторской команде и постоянно проводит контесты, фестивали и прочие мероприятия для привлечения общественности
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Оазис Уакачина, Ика, Перу. Естественное озеро в зеленом кольце пальм — настоящий остров жизни посреди сливочно-желтых песков пустыни Атакама, самого жаркого места на планете. Уакачина считается дорогим курортом: его конкуренты выглядят как декорации к фильму «Кин-Дза-Дза», зато в Уакачине все в порядке и с сервисом, и с эстетикой: строился он для богатых жителей департамента Ика, которые традиционно ездят сюда на уик-энд еще с середины прошлого века. В оазисе расположен главный офис International SandSnow School — одной из немногих полноценных школ сендскиинга и сендбординга в мире
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