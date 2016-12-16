Где кататься на лыжах или сноуборде по песку

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Технически катание по дюнам мало отличается от катания по зимним склонам, только скорости несравнимы. Освоить его лыжнику со стажем достаточно просто: нужно только научиться плавно тормозить, не перелетая при этом через голову, и класть лыжи на бок с большим усилием — канты на песке не помощники. И привыкнуть к жесткости склона — кочка, которая зимой только придает ускорения, летом больно бьет по ногам. С доской все еще проще — она быстрее разгоняется и легче в управлении, так что опытные сендбордеры даже крутят на барханах фронтсайды и бэкфлипы. Устоять на ногах после прыжка непросто, при приземлении вы не катитесь вперед по инерции, а зарываетесь в тормозящий песок. Не стоит кататься без хорошей защиты для локтей и колен, а также маски, которая убережет глаза от царапучих песчинок.

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