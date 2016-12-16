Афиша на выходные: «Звездные войны», «Роделинда» в Большом, музеи и новогодние ярмарки
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Роделинда» - один из самых удачных спектаклей Большого театра последнего времени, сделанный совместно с Английской национальной оперой. Шедевр Генделя поставил известный хулиганскими трактовками Ричард Джонс, дирижирует знаток барокко Кристофер Мулдс
Читать подробнее
Читать подробнее
1/10
16 декабря стартует фестиваль «Путешествие в Рождество». В программе уличный театр, экскурсии, световое шоу, концерты, мастер-классы и новогодние ярмарки. Заявлены 42 площадки и 15 стран-участниц. Фестиваль продлится до 15 января
2/10
«Изгой-один. Звездные войны: истории» – боковое ответвление самой знаменитой космической саги. Драматургически картина сделана по законам соцреализма, зато операторская работа превосходна. Главное – избегайте 3D
Читать рецензию
Читать рецензию
3/10
Выставка «Общее частное» Марии Сафроновой в Московском музее современного искусства красиво живописует связь детского сада с офисом и домом скорби, при этом оставляет самое приятно впечатление
Читать подробнее
Читать подробнее
4/10
Люка Дебарг, французский пианист, ставший сенсацией Конкурса Чайковского 2015 года, приезжает с новой программой – две сонаты Шуберта (№ 14 ля минор и № 13 ля мажор), Вторая соната Шимановского. Большой зал консерватории, 17 декабря в 19 часов
Читать подробнее
Читать подробнее
5/10
До 18 декабря в ресторанах China Club, Сhips, Sirena, Tatler Club, Valenok, «Vaниль», «Vodный», Zoo Beer & Grill, «Аист», «Ветерок», «Причал», «Страна которой нет» проходит Финский гастрономический фестиваль. В меню традиционные финские блюда от знаменитого финского шеф-повара и совладельца хельсинкского ресторана Luomo, получившего звезду Michelin, Йоуни Тойванена: тартар из селедки с яйцом, каперсами и луком на финской лепешке, баранина c картофелем, маринованными овощами и соусом из укропа, филе оленины с тыквенным пюре и соусом из облепихи, оладьи с ягодами и ванильным мороженым «Коровка из Кореновки»
6/10
Любителям катания на коньках и головокружительных видов можно отправиться на каток в «Москва-сити». Он открылся день назад на крыше небоскреба «Око» и претендует на звание самого высокого катка Европы. Покататься на коньках, глядя на Москву с высоты 354 м, можно как в дневное, так и в ночное время. Стоимость билета - от 3000 до 5000 руб.
7/10
Выставка «Грузинский авангард: 1900–1930-е» в Отделе личных коллекций Пушкинского музея показывает работы нескольких грузинских и связанных с Тифлисом художников: Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Давида Какабадзе, братьев Зданевич. До 12 марта
Читать подробнее
Читать подробнее
8/10
Если вы растите детей, следуя заветам Григория Остера, Музей невоспитанных детей, открывшийся на днях в Центре русской культуры Измайловского кремля, то, что нужно. Юным посетителям там расскажут о нормах и правилах хорошего тона разных эпох, культур и народов: например, почему в Средние века воспитанные люди боялись принимать ванну, а дети никогда не мыли руки перед едой. Экскурсии проходят несколько раз в день, регистрация не нужна. После них дети смогут «похулиганить» – перелезть через забор, порисовать на стене или приклеить жвачку на специальное дерево
9/10
«Под покровом ночи» – вторая режиссерская работа знаменитого дизайнера Тома Форда. В оригинале картина называется гораздо изящнее – Nocturnal Animals («Ночные животные») – и может претендовать на титул самого красивого фильма года. В безупречную форму, однако, спрятано болезненное содержание. В романе, по которому снят фильм, героиня читает книгу своего бывшего мужа – леденящий дорожный триллер, насилие в котором оказывается проекцией супружеских отношений. Переведя эту литературную конструкцию на язык кино, Том Форд сделал главной темой не менее запутанные и болезненные отношения искусства и жизни
Читать рецензию
Читать рецензию
10/10