Афиша на выходные: «Звездные войны», «Роделинда» в Большом, музеи и новогодние ярмарки

kremlin-izmailovo.com

Если вы растите детей, следуя заветам Григория Остера, Музей невоспитанных детей, открывшийся на днях в Центре русской культуры Измайловского кремля, то, что нужно. Юным посетителям там расскажут о нормах и правилах хорошего тона разных эпох, культур и народов: например, почему в Средние века воспитанные люди боялись принимать ванну, а дети никогда не мыли руки перед едой. Экскурсии проходят несколько раз в день, регистрация не нужна. После них дети смогут «похулиганить» – перелезть через забор, порисовать на стене или приклеить жвачку на специальное дерево

9/10