Как украсили Москву к Новому году
Световое оформление, елки, орнаменты и ледяные горки
К праздникам Москву украсили в итальянском стиле - потому что культуры России и Италии «исторически очень близки», объясняет портал мэра и городского правительства mos.ru
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Одно из самых узнаваемых украшений — гирлянды на Тверской улице, по форме напоминающие бокалы шампанского. Похожими уже несколько лет украшают Елисейские поля в Париже
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Второй год подряд на центральных улицах устанавливают логотип с цифрой наступающего года
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Главным мотивом новогодних декораций стали элементы итальянского орнамента. На фото: Пушкинская площадь
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Орнаменты использовали и в световых конструкциях - световых фонтанах, арках, горах подарков, звездном небе. На фото: Никольская улица
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К праздникам в городе установили 35 оригинальных ёлок. На фото: горизонтальная елка на входе в Парк Горького
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Согласно концепции новогоднего оформления, горожане смогут гулять по площадям, улицам и переулкам, перемещаясь от одной яркой инсталляции к другой, не замечая тёмного времени суток
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На площади Революции установили 100-метровую ледяную горку
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Планируется, что на каждой улице будут использованы свои особенные элементы освещения. Они будут не похожи друг на друга и сделают каждую часть новогодней Москвы узнаваемой и запоминающейся. На фото: Тверской бульвар
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Район Кузнецкого Моста и Рождественки с помощью гирлянд на деревьях хотели превратить в сказочный лес. На фото: Камергерский переулок
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Также на столичных улицах появятся объёмные скульптуры и инсталляции из лампочек и гирлянд. На фото: Большой театр
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Световое оформление на Красной площади
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Ярмарка и каток на Красной площади работают ежедневно
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На ярмарке можно приобрести елочные шары, жостовские подносы, декорированные валенки, вязаные варежки, матрешки, шкатулки, оренбургские и павлопосадские платки
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Одно из главных развлечений ярмарки - карусели
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Елка на Красной площади
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Карусели на Красной площади
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Традиционно к новогодним праздникам изменилось оформление ЦУМа
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В этом году темой для оформления витрин универмага стали сказки - команда ЦУМа воспроизвела 36 сказочных сюжетов
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На пятом этаже магазина работает рождественская ярмарка, где можно купить новогодние украшения, игрушки и подарки
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«Путешествие в Рождество» в этом году продлится вдвое дольше, чем в прошлом - до 15 января. На фото: ледяные скульптуры на Пушкинской площади
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Элемент орнамента
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Торговый павильон в Камергерском переулке
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Оформление в Столешниковом переулке
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ВДНХ
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