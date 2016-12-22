Как украсили Москву к Новому году

Евгений Разумный / Ведомости

Планируется, что на каждой улице будут использованы свои особенные элементы освещения. Они будут не похожи друг на друга и сделают каждую часть новогодней Москвы узнаваемой и запоминающейся. На фото: Тверской бульвар

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