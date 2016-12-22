Афиша на выходные: Земфира, «Фауст», ёлки в Академии наук и «Пассажиры»

Е. Ширинкина / для Ведомостей

Помимо работающих всю неделю рождественских ярмарок на площадках фестиваля «Путешествие в Рожедство», в ЦУМе и на Красной площади, в выходные пройдут еще несколько распродаж, где можно купить подарки и новогодние атрибуты. 24 и 25 декабря в ЦДХ пройдет выставка-ярмарка винтажных и антикварных вещей «Московская старина», с 23 по 25 подарки можно купить на фестивале «Дуняша! Маркет» в Artplay и на «Ламбада-маркете» на территории Трехгорной мануфактуры.

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