Афиша на выходные: Земфира, «Фауст», ёлки в Академии наук и «Пассажиры»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Сергей Эйзенштейн. Парад аттракционов» в Мультимедиа арт музее - это рисунки Эйзенштейна, немного личных вещей, несколько костюмов из Музея кино, фотографии актерских проб к фильмам и десятки экранов, бесперебойно транслирующих фрагменты фильмов главного классика советского кинематографа. Именно фильмы стали здесь самыми действенными аттракционами
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Премьера этой недели «Пассажиры» – это фильм про очень живые, очень естественные отношения только что проснувшегося в космическом путешествии парня и разбуженной им от тоски девушки. Главные и практически единственные роли сыграли большие голливудские звезды Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс
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С 24 декабря в РАН проходят научные ёлки «Wow! How?». Вместо привычного Деда Мороза и стандартных конкурсов для детей готовят научное шоу — с опытами, экспериментами, гигантскими колбами и ретортами, катушками Tesla и 3D-шоу от организаторов фестиваля «Круг света»
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Помимо работающих всю неделю рождественских ярмарок на площадках фестиваля «Путешествие в Рожедство», в ЦУМе и на Красной площади, в выходные пройдут еще несколько распродаж, где можно купить подарки и новогодние атрибуты. 24 и 25 декабря в ЦДХ пройдет выставка-ярмарка винтажных и антикварных вещей «Московская старина», с 23 по 25 подарки можно купить на фестивале «Дуняша! Маркет» в Artplay и на «Ламбада-маркете» на территории Трехгорной мануфактуры.
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После аншлаговых концертов в «Олимпийском» в апреле, Земфира вновь выйдет на московскую сцену с альбомом «Маленький человек. Live». Каждый зритель получит одну копию релиза. Клуб Stadium live, 23 декабря, 20:00
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«Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» - опера Моцарта идет на Новой сцене Большого театра в ироничной и зрелищной постановке Флориса Виссера и в исполнении талантливых молодых певцов. 23 и 24 декабря в 19:00, 5 декабря в 14:00.
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Пушкинский музей показал выставку «Багатели» Василия Кандинского. Она камерная, состоит из графики и миниатюр и не только абстрактных, но и стилизованных на сказочные и куртуазные сюжеты
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«Изгой-один. Звездные войны: истории» – боковое ответвление самой знаменитой космической саги. Драматургически картина сделана по законам соцреализма, зато операторская работа превосходна. Главное – избегайте 3D
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«Фауст» в Московской филармонии – опера Гуно будет дана в концертном исполнении. За дирижерским пультом – Андрей Лебедев из «Новой оперы», заменивший заболевшего Владимира Федосеева, и это хорошая замена. Другая замена – Сергей Романовский вместо Чарльза Кастроново в партии Фауста – тоже отличный вариант. В других ролях Ирина Лунгу, Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк. Концертный зал Чайковского, 25 декабря, 19:00
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В «Гараже» на время новогодних праздников открывается выставка детских игровых площадок «Арт-эксперимент. Игровая площадка: от Нью-Йорка до Москвы». Кураторы собрали экспонаты, созданные с 1950-х по 1980-е годы. Часть из них похожа не столько на игровые пространства, сколько на скульптуры или архитектурные эксперименты
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