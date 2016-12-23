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В метро запустили поезд, посвященный Кубку конфедераций

Состав будет курсировать по Кольцевой линии
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23 декабря в московском метро запустили поезд, оформленный в фирменном стиле Кубка конфедераций
Е. Ширинкина для Ведомостей
23 декабря в московском метро запустили поезд, оформленный в фирменном стиле Кубка конфедераций
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Каждый вагон рассказывает о городе - организаторе Кубка – Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
Е. Ширинкина для Ведомостей
Каждый вагон рассказывает о городе - организаторе Кубка – Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
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Состав в течение полугода будет курсировать по Кольцевой линии столичной подземки
Е. Ширинкина для Ведомостей
Состав в течение полугода будет курсировать по Кольцевой линии столичной подземки
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Турнир среди национальных сборных будет разыгран в России с 17 июня по 2 июля
Е. Ширинкина для Ведомостей
Турнир среди национальных сборных будет разыгран в России с 17 июня по 2 июля
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Начальник метрополитена Дмитрий Пегов сообщил, что это уже 21-й тематический поезд, запущенный в столичном метро, передает "Интерфакс"
Е. Ширинкина для Ведомостей
Начальник метрополитена Дмитрий Пегов сообщил, что это уже 21-й тематический поезд, запущенный в столичном метро, передает "Интерфакс"
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  • 23 декабря в московском метро запустили поезд, оформленный в фирменном стиле Кубка конфедераций
  • Каждый вагон рассказывает о городе - организаторе Кубка – Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
  • Состав в течение полугода будет курсировать по Кольцевой линии столичной подземки
  • Турнир среди национальных сборных будет разыгран в России с 17 июня по 2 июля
  • Начальник метрополитена Дмитрий Пегов сообщил, что это уже 21-й тематический поезд, запущенный в столичном метро, передает "Интерфакс"
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