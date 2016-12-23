В метро запустили поезд, посвященный Кубку конфедераций
Состав будет курсировать по Кольцевой линии
23 декабря в московском метро запустили поезд, оформленный в фирменном стиле Кубка конфедераций
1/5
Каждый вагон рассказывает о городе - организаторе Кубка – Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
2/5
Состав в течение полугода будет курсировать по Кольцевой линии столичной подземки
3/5
Турнир среди национальных сборных будет разыгран в России с 17 июня по 2 июля
4/5
Начальник метрополитена Дмитрий Пегов сообщил, что это уже 21-й тематический поезд, запущенный в столичном метро, передает "Интерфакс"
5/5