Памяти Джорджа Майкла
Певец умер в возрасте 53 лет
Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце. Полиция ничего подозрительного не обнаружила.
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Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли он создал дуэт Wham!, который обрел мировую популярность, продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. распался.
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Первый сольный альбом Джорджа Майкла – Faith – был выпущен осенью 1987 г., было продано более 16 млн его экземпляров, а Billboard назвал его самым продаваемым альбомом года в США
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Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 г.
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Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen.
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Джордж Майкл совершил каминг-аут после того, как в 1998 г. был задержан в Беверли-Хиллз по обвинению в непристойном поведении.
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Всего Джордж Майкл продал более 100 млн записей по всему миру, сольная карьера сделала его мультимиллионером, а также он заработал две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards.
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