Линии жизни

Памяти Джорджа Майкла

Певец умер в возрасте 53 лет
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Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце. Полиция ничего подозрительного не обнаружила.
Francois Mori / AP
Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце. Полиция ничего подозрительного не обнаружила.
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Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли он создал дуэт Wham!, который обрел мировую популярность, продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. распался.
georgemichael.com
Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли он создал дуэт Wham!, который обрел мировую популярность, продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. распался.
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Первый сольный альбом Джорджа Майкла – Faith – был выпущен осенью 1987 г., было продано более 16 млн его экземпляров, а Billboard назвал его самым продаваемым альбомом года в США
georgemichael.com
Первый сольный альбом Джорджа Майкла – Faith – был выпущен осенью 1987 г., было продано более 16 млн его экземпляров, а Billboard назвал его самым продаваемым альбомом года в США
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Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 г.
Dylan Martinez / Reuters
Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 г.
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Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen.
georgemichael.com
Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen.
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Джордж Майкл совершил каминг-аут после того, как в 1998 г. был задержан в Беверли-Хиллз по обвинению в непристойном поведении.
AP
Джордж Майкл совершил каминг-аут после того, как в 1998 г. был задержан в Беверли-Хиллз по обвинению в непристойном поведении.
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Всего Джордж Майкл продал более 100 млн записей по всему миру, сольная карьера сделала его мультимиллионером, а также он заработал две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards.
georgemichael.com
Всего Джордж Майкл продал более 100 млн записей по всему миру, сольная карьера сделала его мультимиллионером, а также он заработал две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards.
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  • Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце. Полиция ничего подозрительного не обнаружила.
  • Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли он создал дуэт Wham!, который обрел мировую популярность, продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. распался.
  • Первый сольный альбом Джорджа Майкла – Faith – был выпущен осенью 1987 г., было продано более 16 млн его экземпляров, а Billboard назвал его самым продаваемым альбомом года в США
  • Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 г.
  • Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen.
  • Джордж Майкл совершил каминг-аут после того, как в 1998 г. был задержан в Беверли-Хиллз по обвинению в непристойном поведении.
  • Всего Джордж Майкл продал более 100 млн записей по всему миру, сольная карьера сделала его мультимиллионером, а также он заработал две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards.
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Комментарии  ()
Archer
13:14 26.12.2016
R.I.P. Эта музыка будет вечной.
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