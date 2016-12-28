Лучшие фотографии «Ведомостей» в 2016 году
Улыбки Зюзина и Фридмана, разочарование Слободина и еще 57 ярких кадров уходящего года
Президент ВТБ Андрей Костин и владелец «Мечела» Игорь Зюзин в кулуарах Восточного экономического форума, 2 сентября
1/60
Уличная сценка во время репетиции парада Победы в Москве, 6 мая
2/60
Владелец и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков дает интервью «Ведомостям», 10 октября
3/60
Сотрудник нефтеперерабатывающего завода «Башнефти», 27 сентября
4/60
Обыски в «Ренове», 5 сентября. Следственные действия проводились в рамках дела энергетической компании холдинга «Т плюс» о взятках прежнему руководству Коми
5/60
Демонтаж строений у метро «Кропоткинская» в Москве, 29 августа. В 2016 г. мэрия распорядилась о сносе более трехсот строений, признанных самостроями
6/60
2 августа отмечался День ВДВ. После торжеств у Кремля десантники собрались в парке Горького
7/60
Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, 4 ноября
8/60
15 августа на Москву обрушился аномальный ливень
9/60
Гроза в Москве, 18 июля
10/60
Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман на литературном обеде премии «Большая книга», 31 мая
11/60
Темой очередного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние-2016» в деревне Никола-Ленивец стало «Убежище». Руководитель бюро Archpoint Валерий Лизунов закопал в землю собственный Mercedes Gelandewagen, внутрь гости фестиваля могли попасть через люк в крыше, 24 июля
12/60
Премьер Дмитрий Медведев, президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздновании 869-летия Москвы
13/60
Пролет авиационной группы во время репетиции парада Победы в Москве, 6 мая
14/60
Боксер, депутат и ведущий Николай Валуев с персонажами утреннего шоу «С добрым утром, малыши!», 25 августа
15/60
Дмитрий Каменщик (справа) на слушаниях в Басманном суде Москвы 19 февраля. Владелец аэропорта «Домодедово» обвинялся по делу о теракте 2011 г. В июле Каменщика выпустили из-под домашнего ареста, а в сентябре дело было закрыто
16/60
Работы по благоустройству Рождественского бульвара в Москве, 24 мая
17/60
Реконструкция Театрального проезда в Москве, 24 мая
18/60
Работы по программе благоустройства «Моя улица» заставили пешеходов ходить по узким проходам, 7 июня
19/60
Стенд Lada на Московском автосалоне, 25 августа
20/60
Очередь за iPhone 7 в день начала продаж нового телефона Apple в Москве, 23 сентября
21/60
Сергей Иванов, назначенный представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, дает старт благотворительному забегу Восточного форума, 2 сентября
22/60
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывает о регионе в гостях у «Ведомостей», 10 февраля
23/60
Митинг-концерт «Мы вместе» в честь годовщины присоединения Крыма к России прошел на Красной площади 18 марта. Президент Владимир Путин обратился тогда к собравшимися с помощью видеосвязи из Крыма
24/60
Смотровая площадка во Владивостоке, 1 сентября
25/60
В августе 2016 г. фотограф «Ведомостей» съездил на Семипалатинский испытательный полигон. Четверть века назад полигон закрыли, а город Курчатов - база полигона - остался центром научных исследований
26/60
Дирижер Владимир Юровский на концерте, посвященном 45-летию смерти Игоря Стравинского, Концертный зал Чайковского, 30 мая
27/60
Волнорез в Керчи, Крым, 2 февраля
28/60
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков на избирательном участке № 142 в Москве, 18 сентября
29/60
Красноярский край, вид с высоты птичьего полета, 6 апреля
30/60
22 мая в России прошли праймериз «Единой России»
31/60
Тогда еще гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин во время беседы с корреспондентами «Ведомостей», 25 мая. Через три месяца Слободин покинул свой пост, став фигурантом уголовного дела о взяточничестве в Коми как бывший руководитель энергокомпании «Т Плюс»
32/60
Концерт PJ Harvey в Москве, 18 июня
33/60
День знаний в московской школе, 1 сентября
34/60
Во время парламентской встречи, 29 января
35/60
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в кулуарах Восточного экономического форума, 2 сентября
36/60
Бизнес-омбудсмен, председатель партии «Правое дело» Борис Титов перед интервью «Ведомостям», 22 марта
37/60
За день до открытия Восточного форума на набережной бухты Аякс на острове Русский открылся фестиваль «Улица Дальнего Востока», 1 сентября
38/60
В сентябре в Москве прошел фестиваль Круг Света. Шоу показывали на шести площадках: главное здание МГУ, Большой театр, Гребной канал, концертный зал «Известия Hall», Digital October и ВДНХ (на фото)
39/60
Ванкорское месторождение «Роснефти» в Восточной Сибири, 9 июня
40/60
17 августа спецназ штурмовал многоэтажку в Петербурге – в ней находились предполагаемые боевики с Северного Кавказа
41/60
Дождь в Москве, 2 августа
42/60
Сотрудник одной из станций Московского центрального кольца, 10 сентября
44/60
Демонтаж незаконно установленных торговых павильонов на Сенной площади в Петербурге, 27 сентября
45/60
Настенный ковер с изображением Центробанка, замеченный фотографом во время дня открытых дверей ЦБ, 1 октября
46/60
Вид на Москву с одного из небоскребов «Москвы-сити»
47/60
Студия «Союзмультфильм» освободила здание, в стенах которого создавала шедевры 80 лет, 29 ноября
48/60
Произодственная зарисовка, 16 сентября
49/60
Режиссер Никита Михалков на открытии цикла лекций, приуроченных к Году российского кино, 14 февраля
50/60
Граффити у памятника Майе Плисецкой в Москве, 20 ноября
51/60
Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге, 9 мая
52/60
9 августа Общество Защиты интернета провело в парке Сокольники митинг «Против пакета Яровой»
53/60
Перед сносом на ВДНХ знаменитого колеса обозрения, 3 марта
54/60
12 октября УАЗ представил обновленный внедорожник Patriot
55/60
Владелец группы Bosco di Ciliegi и торгового дома ГУМ Михаил Куснирович осматривает каток на Красной площади, 2 декабря
56/60
Гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин рассказал «Ведомостям» о плане создания нового авиаперевозчика, 10 ноября
57/60
Вид на Петербург с лесов строящегося стадиона на Крестовском острове, 26 апреля. На этой арене пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира 2018 г.
58/60
Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг дает интервью «Ведомостям», 2 марта
59/60
5 января Москва опустела: установившиеся после Нового года холода не пускали москвичей и гостей столицы на улицу
60/60