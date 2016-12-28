Лучшие фотографии «Ведомостей» в 2016 году

Евгений Разумный / Ведомости

Тогда еще гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин во время беседы с корреспондентами «Ведомостей», 25 мая. Через три месяца Слободин покинул свой пост, став фигурантом уголовного дела о взяточничестве в Коми как бывший руководитель энергокомпании «Т Плюс»

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