Необыкновенные елки для встречи 2017 года
«Деревья» из бутылок, тарелок, ловушек для лобстеров или подвешенные вверх ногами
«Многослойная» елка в Вильнюсу - рождественское дерево скрыто под гирляндой, по форме напоминающей ель
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Новогоднюю ель, установленную в китайском городе Шэньяне, изготовили из более чем трех тысяч фарфоровых тарелок
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Для создания рождественской ели в Индонезии использовали шесть тысяч пластиковых бутылок
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Еще одна елка из бутылок - на этот раз стеклянных - появилась в китайском городе Чанчжоу. На создание 4-метрового украшения ушло 600 бутылок из-под пива
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Еще одна елка неестественного происхождения в Китае - сооружение из шестеренок установили в торговом центре в Шанха
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На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире. Ель сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра, сообщает BBC.
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Елка, подвешенная «вверх ногами», в ротонде галереи Tate Britain в Лондоне - арт-высказывание иранского художника Шираза Хошари
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Прохожие изучают "елку", установленную на пристани города Плимут, США. "Дерево" изготовлено из ловушек для омаров
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В Пекине установили красную елку
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Монумент Свободы с изображением Святого Георгия на главной площади в Тбилиси украсили иллюминацией, напоминающей новогоднюю елку
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Горизонтальная елка в Парке Горького в Москве закреплена между колоннами главного входа
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Новогодняя елка в городе Тчев на севере Польши сделана с более 100 велосипедов
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