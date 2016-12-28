Досуг

Необыкновенные елки для встречи 2017 года

«Деревья» из бутылок, тарелок, ловушек для лобстеров или подвешенные вверх ногами
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«Многослойная» елка в Вильнюсу - рождественское дерево скрыто под гирляндой, по форме напоминающей ель
Mindaugas Kulbis / AP
«Многослойная» елка в Вильнюсу - рождественское дерево скрыто под гирляндой, по форме напоминающей ель
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Новогоднюю ель, установленную в китайском городе Шэньяне, изготовили из более чем трех тысяч фарфоровых тарелок
Wang Denghu / Zuma / TASS
Новогоднюю ель, установленную в китайском городе Шэньяне, изготовили из более чем трех тысяч фарфоровых тарелок
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Для создания рождественской ели в Индонезии использовали шесть тысяч пластиковых бутылок
Solo Imaji / BarcroftMedia / TASS
Для создания рождественской ели в Индонезии использовали шесть тысяч пластиковых бутылок
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Еще одна елка из бутылок - на этот раз стеклянных - появилась в китайском городе Чанчжоу. На создание 4-метрового украшения ушло 600 бутылок из-под пива
VCG via Getty Images
Еще одна елка из бутылок - на этот раз стеклянных - появилась в китайском городе Чанчжоу. На создание 4-метрового украшения ушло 600 бутылок из-под пива

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Еще одна елка неестественного происхождения в Китае - сооружение из шестеренок установили в торговом центре в Шанха
Wang Gang / Zuma / TASS
Еще одна елка неестественного происхождения в Китае - сооружение из шестеренок установили в торговом центре в Шанха
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На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире. Ель сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра, сообщает BBC.
Eranga Jayawardena / AP
На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире. Ель сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра, сообщает BBC.
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Елка, подвешенная «вверх ногами», в ротонде галереи Tate Britain в Лондоне - арт-высказывание иранского художника Шираза Хошари
Matt Dunham / AP
Елка, подвешенная «вверх ногами», в ротонде галереи Tate Britain в Лондоне - арт-высказывание иранского художника Шираза Хошари
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Прохожие изучают "елку", установленную на пристани города Плимут, США. "Дерево" изготовлено из ловушек для омаров
John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images
Прохожие изучают "елку", установленную на пристани города Плимут, США. "Дерево" изготовлено из ловушек для омаров
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В Пекине установили красную елку
VCG via Getty Images
В Пекине установили красную елку
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Монумент Свободы с изображением Святого Георгия на главной площади в Тбилиси украсили иллюминацией, напоминающей новогоднюю елку
Shakh Aivazov / AP
Монумент Свободы с изображением Святого Георгия на главной площади в Тбилиси украсили иллюминацией, напоминающей новогоднюю елку
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Горизонтальная елка в Парке Горького в Москве закреплена между колоннами главного входа
Е. Разумный / Ведомости
Горизонтальная елка в Парке Горького в Москве закреплена между колоннами главного входа
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Новогодняя елка в городе Тчев на севере Польши сделана с более 100 велосипедов
Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images
Новогодняя елка в городе Тчев на севере Польши сделана с более 100 велосипедов
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  • «Многослойная» елка в Вильнюсу - рождественское дерево скрыто под гирляндой, по форме напоминающей ель
  • Новогоднюю ель, установленную в китайском городе Шэньяне, изготовили из более чем трех тысяч фарфоровых тарелок
  • Для создания рождественской ели в Индонезии использовали шесть тысяч пластиковых бутылок
  • Еще одна елка из бутылок - на этот раз стеклянных - появилась в китайском городе Чанчжоу. На создание 4-метрового украшения ушло 600 бутылок из-под пива<br><br>
  • Еще одна елка неестественного происхождения в Китае - сооружение из шестеренок установили в торговом центре в Шанха
  • На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире. Ель сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра, сообщает BBC.
  • Елка, подвешенная «вверх ногами», в ротонде галереи Tate Britain в Лондоне - арт-высказывание иранского художника Шираза Хошари
  • Прохожие изучают "елку", установленную на пристани города Плимут, США. "Дерево" изготовлено из ловушек для омаров
  • В Пекине установили красную елку
  • Монумент Свободы с изображением Святого Георгия на главной площади в Тбилиси украсили иллюминацией, напоминающей новогоднюю елку
  • Горизонтальная елка в Парке Горького в Москве закреплена между колоннами главного входа
  • Новогодняя елка в городе Тчев на севере Польши сделана с более 100 велосипедов
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