Новогодняя ночь в парках Москвы
Как встретить 2017-й под открытым небом
Наступление Нового года традиционно отметят праздничным салютом. Организаторы приготовили несколько видов фейерверков, каждый салют продлится около пяти минут. Первый фейерверк запустят на Красной площади ровно в полночь, в остальных местах — в час ночи 1 января. Полный список площадок размещен на сайте мэрии Москвы
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Красная площадь в новогоднюю ночь будет закрыта, попасть туда можно будет только по билетам и специальным приглашениям. Каток на площади также закрыт 31 декабря с 17.30 до 21.30, но на сеанс с 22.00 до 23.30 31 декабря билеты продаются на сайте ГУМа
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Главное место встречи Нового года на ВДНХ - каток. Праздование стартует в 21.00, а с 22.00 гости смогут встретить Новый год не менее пяти раз: каждый час будет начинаться с большого карнавального шествия в традициях и стилистике различных стран и частей света - от русского Севера и Восточной Азии до Италии и Шотландии. Стоимость входного билета для взрослых 900 руб., для детей - 500 руб.
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По схожему плану пройдет празднование в саду им. Баумана. Здесь также предлагают отметить Новый год несколько раз в соответствии с традициями разных стран. Празднование начнется в 21.00 песнями кочевников, завершится диджей-сетом с 02.00 до 03.00
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Новогодняя вечеринка в Парке Горького продлится с 22.00 до 03.00. В программе - танцы под музыку от московских диджеев и рэп-исполнителей. Каток также будет работать до 03.00. Стоимость входного билета для взрослых 800 руб., для детей - 500 руб.
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Главной декорацией в парке Победы оказалась не новогодняя елка, а гигантский новогодний шар, сплетенный из 23 000 лампочек. Музыкальная программа праздника, который начнется в 22.00, состоит из диджеев, поп- и рэп-испольнителей. Вход свободный
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В Сокольниках 2017-й будут встречать в стиле 90-х, а на главной сцене выступят звезды музыкальных хит-парадов того времени - «Пропаганда», Total, DJ Groove. Праздник начнется на Фонтанной площади в 22.00, каток «Лед» будет работать до 03.00
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Таганский парк празднует наступление Нового года в стиле Гарри Поттера. Парк украсят в стилистике мира волшебников, все развлечения будут тематическими. Например, одно из них - битва на катке с метлами. Главные музыкальные звезды вечера — группа «Братья Грим»
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