Новогодняя ночь в парках Москвы

М. Стуорв / Ведомости

Главное место встречи Нового года на ВДНХ - каток. Праздование стартует в 21.00, а с 22.00 гости смогут встретить Новый год не менее пяти раз: каждый час будет начинаться с большого карнавального шествия в традициях и стилистике различных стран и частей света - от русского Севера и Восточной Азии до Италии и Шотландии. Стоимость входного билета для взрослых 900 руб., для детей - 500 руб.

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