Афиша на праздники: елки, выставки, кино и спектакли для каникул
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Самое масштабное городское мероприятие в праздничные дни - по-прежнему фестиваль «Путешествие в Рождество», где на 42 площадках запланировано в общей сложности более 8000 мероприятий. Подробное расписание размещено на сайте проекта
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«Пассажиры» – фантастический фильм на двоих: герои Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс справляются с космическим одиночеством
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Первая неделя нового года - последние дни работы кремлевской выставки «Элегантность и роскошь ар-деко». Восхитительные наряды и прекрасные украшения, сплошная роскошь, тотальная элегантность
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В Рождество в Крылатском пройдет этап Кубка мира по сноуборду - 60 сильнейших спортсменов из 22 стран будут бороться за медали в дисциплине биг-эйр. В составе нашей национальной сборной выступят чемпионы России и мира, призеры и победители этапов Кубка Европы Антон Мамаев, Никита Автанеев, Влад Хадарин, Михаил Матвеев, Марк Теймуров, Софья Федорова, Елена костенко и Анастасия Жукова. 7 января, с 10.00
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С 1 января в ресторанах «Бочка», «Казбек», «Кафе Пушкин», «Турандот», «Фаренгейт» и «Шинок» проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania, для которого шефы заведений готовят блюда, не представленные в основном меню. В этот раз каждый шеф предложит два сета на выбор по прежней цене - 1850 руб.
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«Под покровом ночи» – а на самом деле «Ночные животные» (Nocturnal Animals) – вторая режиссерская работа знаменитого дизайнера Тома Форда. Картина посвящена запутанным отношениям искусства и жизни и может поспорить с «Прибытием» Дени Вильнева за звание самого красивого фильма года
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Самым главным музейным событием остается выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в инженерном корпусе Третьяковской галереи. Но на нее будет стоять большая очередь
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«Рождество, опять» – новогодний фильм для тех, кто устал от новогодних фильмов. 1 января у традиционных праздничных комедий и мелодрам появится хорошая альтернатива: американская независимая драма о продавце елок заставляет вспомнить о том, что кино бывает о нормальных людях – не о суперменах, бодрых идиотах, простаках или тоскующих секс-символах
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Хуан Диего Флорес – один из лучших оперных теноров мира, специалист по итальянскому и французскому репертуару - дает сольный концерт под рояль с музыкой Россини, Леонкавалло, Глюка, Доницетти, Массне, Гуно. Большой зал консерватории, 3 января, 19.00
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Одно из главных зимних развлечений - катки. Самые крупные работают на Красной площади, ВДНХ, в парке Горького и в Сокольниках. Самый новый и самый высокий в Европе открыт в конце декабря в башне «Око» в «Москва-сити»
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На четвертом этаже «Афимолл сити» собрали роботов - главных героев блокбастеров. Персонажи «Трансформеров», «Судьи Дредда», «Тихоокеанского рубежа» изготовлены вручную, они могут двигаться и даже разговаривать. С любым роботом можно сфотографироваться
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В ресторане «Семифреддо» действует новое зимнее авторское меню от шефов Нино Грациано и Лука Вердолини - блюда классической сицилийской кухни из сезонных продуктов: салат из лангуста «по-каталански», салат с сельдью маринованной по домашнему рецепту с муссом из сметаны и красной икрой, регатони с рагу из рыбы меро или теплая малина с печеньем и домашним ванильным мороженым
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«Изгой-один. Звездные войны: истории» – боковое ответвление самой знаменитой космической саги. Драматургически картина сделана по законам соцреализма, зато операторская работа превосходна. Главное – избегайте 3D
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«Вечер классической оперетты» – очаровательный спектакль Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссер Александр Титель задумывал его как однодневку, а он не сходит со сцены уже несколько лет. Арии и дуэты из популярных оперетт в остроумных мизансценах исполняют все лучшие солисты театра. На основной сцене, 7 января, 20.00
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В новогодние каникулы в парке Горького проходит марафон экскурсий и квестов, также здесь можно прыгнуть с виртуальной парашютной вышки и увидеть панораму Москвы со смотровой площадки
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С 1 по 8 января в ресторане «Фаренгейт» весь день сервируют бранч. В меню, например, яйцо бенедикт с копченым лососем, сырники с изюмом, свиные ребра с яблочным кремом. Стоимость бранча 1600 руб., еще за 950 руб. можно заказать коктейли без ограничений
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На ВДНХ до 8 января пройдут теневой спектакль «Дом волшебника», головоломки, логические задачки и лабиринты в «Мультквесте», робоелки на «Робостанции» и мюзикл «Затерянный мир» в «Москвариуме»
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В парке Победы на Поклонной горе, как и в прошлом году, возвели ледяные копии Московского Кремля, Исаакиевского собора, Кижей и других знаменитых архитектурных памятников. Там же установили шесть ледяных горок и одно из самых узнаваемых украшений новогодней Москвы - гигантский елочный шар из 23 000 лампочек
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«Сказки Пушкина» Роберта Уилсона в Театре наций – первая российская постановка знаменитого режиссера, создающего на сцене завораживающие картины на любой сюжет. Наверняка он откроет в хрестоматийных сказках такие миры, какие нам и не снились. 3, 4 и 6 января - 18.00, 5 января - 13.00 и 18.00
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Выставка «Не кажется ли тебе, что пришло время любви?» в Московском музее современного искусства в каникулы работает последние дни. Она о любви, на ней интересно
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