Афиша на праздники: елки, выставки, кино и спектакли для каникул

«Семифреддо»

В ресторане «Семифреддо» действует новое зимнее авторское меню от шефов Нино Грациано и Лука Вердолини - блюда классической сицилийской кухни из сезонных продуктов: салат из лангуста «по-каталански», салат с сельдью маринованной по домашнему рецепту с муссом из сметаны и красной икрой, регатони с рагу из рыбы меро или теплая малина с печеньем и домашним ванильным мороженым

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