Новогодние подарки «Ведомостям»

М. Стулов / Ведомости

В рождественском календаре от Райффайзенбанка почему-то не 28 окошек, как это принято в Австрии, где находится его штаб-квартира, а 14. Вероятно, это намек на 14-е место банка по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-ЦЭА" или на то, что Райффайзенбанк успешно сократил часть активов к концу года, как это и было запланировано в международном офисе

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