Новогодние подарки «Ведомостям»
Что подарили корреспондентам к Новому году партнеры и конкуренты
Записная книга - светильник от промышленной группы «Базовый элемент»
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Телеканал RT назвал свой набор «Русский допинг», видимо вспоминая об одном из главных событий уходящего года. В состав подарка входят травяные сборы и варенье
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Шоколадные инструменты от Porsche
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Съедобная «краска» от группы компаний «Интеко» на самом деле оказалась шоколадным, апельсиновым и ореховым печеньем
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Конфеты «Кремлевский мишка» в упаковке в виде Кремля от кондитерской фабрики "Победа". С 2014 г. эти конфеты выпускала санкт-петербургская Фабрика имени Крупской по заказу торгового дома «Кремлевский» управделами президента России, но потом продажи были временно остановлены. С 2017 г. конфеты снова поступят на прилавки магазинов, сообщил производитель
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У магнитной елки от адвокатского бюро «Бартолиус» два варианта нарядов - патриотический и оппозиционный
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В рождественском календаре от Райффайзенбанка почему-то не 28 окошек, как это принято в Австрии, где находится его штаб-квартира, а 14. Вероятно, это намек на 14-е место банка по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-ЦЭА" или на то, что Райффайзенбанк успешно сократил часть активов к концу года, как это и было запланировано в международном офисе
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Портреты замредактора отдела «Технологии / Телекоммуникации» Елизаветы Серьгиной и корреспондента отдела Павла Кантышева от компании «Новые облачные технологии»
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Чашка и блюдце с надписями «Алексей Условный» и «Михаил Уголовный» от "Гавплаката"
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Для тех, кто не устал от традиционного новогоднего салата, книга «100 рецептов оливье от «НДВ-Недвижимость»
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Светильники с фотографиями редактора и корреспондента отдела Технологии / Телекоммуникации Олега Сальманова и Павла Кантышева от Acronis
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Войлочные тапочки от адвокатского бюро Forward legal
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Набор «Магия севера» от инвестиционной группы "Регион"
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Ледянка с названием программы НТВ «Путешествие Деда Мороза»
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Пряничные домики - всеми любимый подарок. В редакции их всегда много. Только вот до съемки дожил лишь этот - от ассоциации The Leading Hotels оf the World
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