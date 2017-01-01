Первый день нового года
Как прошло 1 января 2017 года в разных странах
Бельгия. Традиционное морское купание в честь Нового года
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Россия. Новогодний забег «По-домашнему» во Владивостоке
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США. Утро 1 января после празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке
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Великобритания. Пробег паровых автомобилей на новогоднем параде в Лондоне
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Австралия. Первый закат нового 2017 года на пляже в Сиднее
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Индия. Сикх совершает обряд в священном пруду перед Золотым храмом в первый день нового года в городе Амритсар
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Китай. Игра в китайские шахматы в Пекине во время сильного смога 1 января 2017 года
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Зимбабве. Человек, выдувающий огонь, развлекает толпу в новогоднюю ночь в городе Виктория-Фолс
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Северная Корея. Дети играют в традиционные народные игры в Пхеньяне в первый день нового года
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Турция. Цветы перед входом в ночной клуб Reina в Стамбуле, где в результате теракта в новогоднюю ночь погибли не менее 39 человек
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