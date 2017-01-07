В России встретили православное Рождество
В ночь на 7 января в храмах прошли рождественские богослужения
Рождественская служба в храме св. пророка Божия Илии в Выборге
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Во время праздничного богослужения в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
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Прихожане в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения
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Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
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Премьер Дмитрий Медведев в храме Христа Спасителя
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Патруль около храма Христа Спасителя
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В рождественскую ночь президент Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде
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В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился в 2016 г.
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