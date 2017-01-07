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В России встретили православное Рождество

В ночь на 7 января в храмах прошли рождественские богослужения
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Рождественская служба в храме св. пророка Божия Илии в Выборге
Константин Чалабов / РИА Новости
Рождественская служба в храме св. пророка Божия Илии в Выборге
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Во время праздничного богослужения в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
Алексей Мальгавко / РИА Новости
Во время праздничного богослужения в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
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Прихожане в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Петр Ковалев / ТАСС
Прихожане в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения
Ivan Sekretarev / AP
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения
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Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Alexander Zemlianichenko / AP
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
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Премьер Дмитрий Медведев в храме Христа Спасителя
Ivan Sekretarev / AP
Премьер Дмитрий Медведев в храме Христа Спасителя
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Патруль около храма Христа Спасителя
Alexander Zemlianichenko / AP
Патруль около храма Христа Спасителя
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В рождественскую ночь президент Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде
Пресс-служба президента
В рождественскую ночь президент Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде
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В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился в 2016 г.
Пресс- служба президента
В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился в 2016 г.
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  • Рождественская служба в храме св. пророка Божия Илии в Выборге
  • Во время праздничного богослужения в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
  • Прихожане в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения
  • Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
  • Премьер Дмитрий Медведев в храме Христа Спасителя
  • Патруль около храма Христа Спасителя
  • В рождественскую ночь президент Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде
  • В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился в 2016 г.
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