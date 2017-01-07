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Замерзшая Москва

Рождественская ночь в столице стала самой холодной с начала века
В ночь на 7 января температура воздуха в Москве опускалась до -30°, по области – до -33°, сообщил Гидрометцентр России. Это самое холодное Рождество в XXI веке. Самой холодной за все время стала Рождественская ночь 1891 г., тогда температура воздуха опускалась ниже -34°. Мороз в Москве и Московской области ослабнет только днем в понедельник 9 января, температура поднимется до -17-19°
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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