Триумфатором «Золотого глобуса» стал мюзикл «Ла-Ла Ленд»

Mario Anzuoni / Reuters

Мэрил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. Получая награду, она выступила в защиту свободы слова, в защиту толерантности, отметив, что если Голливуд избавится от приезжих и аутсайдеров, то «будет нечего смотреть, кроме футбола и смешанных боевых искусств» (цитата по The Washington Post)

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