Триумфатором «Золотого глобуса» стал мюзикл «Ла-Ла Ленд»
В Лос-Анджелесе вручили одну из главных мировых кинонаград
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» завоевал семь премий «Золотой глобус» – 2017, он выиграл во всех номинациях, где претендовал на награды. «Ла-Ла Ленд признан «Лучшим комедийным фильмом или мюзиклом», а также отмечен за лучшую режиссерскую работу и сценарий (обе награды получил Дэмьен Шазелл), лучшую музыку и песню, лучшие актерские работы
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«Лучшим актером в комедии или мюзикле» назван канадский исполнитель Райан Гослинг за роль в «Ла-Ла Ленд». Эмма Стоун стала лучшей актрисой в этой же ленте
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Мэрил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. Получая награду, она выступила в защиту свободы слова, в защиту толерантности, отметив, что если Голливуд избавится от приезжих и аутсайдеров, то «будет нечего смотреть, кроме футбола и смешанных боевых искусств» (цитата по The Washington Post)
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Лучшим драматическим сериалом стала премьера этого года, британская лента «Корона» (The Crown). Работа, ставшая самым дорогим сериалом Netflix, в борьбе за награду обошла «Игру престолов» и «Мир Дикого Запада»
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Лучшим драматическим фильмом признан «Лунный свет» (Moonlight)
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Двух наград удостоился фильм «Она» (Elle) режиссера Пола Верхувена: «Золотой глобус» за лучший драматический фильм на иностранном языке и «Золотой глобус» за лучшую женскую актерскую работу в драматическом фильме - эту награду получила Изабель Юппер. На фото режиссер фильма Пол Верховен и актриса Изабель Юппер
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Лучшим драматическим артистом стал Кейси Аффлек за «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea)
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Лучшим анимационным фильмом объявлен «Зверополис» (Zootopia), над которым работали Байрон Ховард, Рич Мур и Кларк Спенсер (на фото слева направо)
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