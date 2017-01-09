Новые и лучшие: первые часы 2017 года
Что показывают на Салоне высокого часового искусства SIHH
Модель Lange 1 Moon Phase с совмещенными на одном мини-циферблате указателем фазы Луны и индикатором времени суток «день/ночь» оснащена новым механизмом, сконструированным на основе представленного два года назад механизма Lange 1. Часы изготавливаются в трёх вариантах: в корпусе из белого золота с чёрным циферблатом, в корпусе из розового золота с посеребрённым циферблатом, в корпусе из платины с циферблатом с родиевой отделкой
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Указатель фаз Луны - одно из самых популярных усложнений, в этом году многие марки также представили часы с его вариацией. Женские Promesse Moon Phase, Baume et Mercier оснащены индикатором лунного цикла, расположенным в верхней части циферблата
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Вечерние часы Trait d’éclat watch посвящены одной из самых важных тем дома Cartier - рубинам. Главное украшение новинки - 15 мозамбикских рубинов общим весом 24,93 карата, которые дополняют бриллианты разной огранки. Часы в корпусе из белого золота с ручным подзаводом оснащены калибром 101
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De Bethune представляет часы на популярную «звездную» тему - модель DB25L Milky Way с изображением Млечного Пути и сферическим индикатором фазы Луны. Регулировка функций осуществляется с помощью заводной головки, которую можно установить в три положения: для перевода стрелок, установки сферического указателя фазы Луны и ручного подзавода
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Часы Grande Sonnerie - первые часы с большим боем Greubel Forsey, для их создания Роберу Гребелю и Стивену Форси понадобилось 11 лет. Часы могут работать в трех режимах: большого боя (отбивают часы и четверти часа при прохождении), малого боя (отбивают только часы) и тишины. Основной механизм заводится вручную, а механизм боя оснащен системой механического подзавода, обеспечивающей запас хода в режиме большого боя в течение 20 часов. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров часов
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Часы Swiss Mad Watch стали ответом мануфактуры H. Moser & Cie. на изменение стандартов для маркировки Swiss Made: теперь ее могут получить часы, только 60% деталей которых произведены в Швейцарии, против 95%, как было принято ранее. Протестуя против этого нововведения, H. Moser & Cie. уберет маркировку Swiss Made со своей продукции с 2017 г. Подчеркивая свой истинный на 100% «швейцарский» статус, Swiss Mad Watch отражают другие символы страны. Корпус часов выполнен из настоящего швейцарского сыра Vacherin Mont d’Or médaille d’or в сочетании с инновационным композитным материалом, itr2©, с механической обработкой, полировкой и фирменной отделкой H. Moser, а ремешок изготовлен из шкуры швейцарской коровы. Красный циферблат fumé и двойные часовые отметки «12», «3», «6» и «9 часов» напоминают швейцарский флаг. В часах установлен калибр HMC 327 с ручным подзаводом собственного производства. Swiss Mad стоимостью 1 081 291 швейцарский франк выпущены в единственном экземпляре
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IWC представляет три новые модели дамских часов в коллекции Da Vinci. Одни из них - часы Da Vinci Automatic Moon Phase 36 с указателем фаз Луны. Раз в сутки модуль колесной передачи автоматически передвигает диск указателя на одно деление вперед, обеспечивая таким образом правильное отображение фазы Луны. Нажатием специальным штифтом (он прилагается к часам) на кнопку корректировки, расположенную у отметки «2 часа», можно актуализировать показания индикатора. Da Vinci Automatic Moon Phase 36 изготавливаются в трех вариантах: в корпусе из розового золота, в корпусе из нержавеющей стали с бриллиантами на ободке и в корпусе из нержавеющей стали
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Jaeger-LeCoultre в 2017 году дополняет коллекцию Rendez-vous моделями разного размера и с новыми функциями. Одна из новинок - часы Rendez-vous Sonatina Large с «музыкальным» усложнением. В некоторых моделях Rendez-vous можно указать время запланированной встречи, его отражает небольшая звезда, которую можно передвигать по периметру циферблата. В новой модели звезда не только отображает время намеченной встречи, но и напоминает о ней звуковым сигналом: в заданное время раздается удар молоточка
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Girard-Perregaux выпускает новую версию одной из своих самых знаменитых моделей - WW.TC с функцией указателя мирового времени. Вращающийся вокруг центральной части циферблата диск с 24-часовой разметкой разделен на две половины, черную и белую, обозначающие, соответственно, ночное и дневное время суток. Все настройки производятся с помощью двух головок, расположенных на уровне отметок «9» и «3 часа»: первая предназначена для установки названия референтного города в положение «12», а вторая вращает часовую и минутную стрелки, причем, 24-часовой диск автоматически синхронизируется с установленным временем
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Новинка MB&F часы Horological Machine N 7 – HM7 Aquapod задумана как «часы-медуза». Как и тело медузы, корпус Aquapod сконструирован по принципу круговой симметрии. Верхняя часть медузы напоминает зонт или купол, поэтому Aquapod венчает "парящий" турбийон, который трансформирует энергию, получаемую от ротора, в индикацию времени. Сам ротор внешне напоминает щупальца медузы. Также, как и большинство медуз, часы HM7 светятся в темноте, причем свечение исходит не только из индикаторов часов и минут, но и из механизма, по окружности, освещая таким образом турбийон, а также по контуру ротора в обрамлении «щупалец»
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Главная премьера Montblanc – часы TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18 – механический хронограф, способный измерять время с точностью до 1/1000 секунды. Титановый корпус диаметром 46,4 мм и титановые частично скелетонизированные дужки сатинировали, сверху нанесли DLC-покрытие, что позволило придать деталям максимально возможную устойчивость к царапинам, прочность и легкость. На механизм с высокой частотой колебаний баланса маркой получены два патента. Объявленная цена - 175 000 евро
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Panerai представила две новые модели специальной серии Radiomir 3 Days Acciaio, посвященные редким прототипам 1930-х годов. Часы созданы с черным и коричневым циферблатами, их главная отличительная деталь – 12-гранный безель из шлифованный стали со сглаженными, отполированными углами и гравировкой, как на исторических моделях, выполненной в стилизованной версии шрифта 30-х
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В 2017 г. Piaget празднует 60-летие ультратонких часов Piaget Altiplano. В юбилейном году марка дополнит серию несколькими новыми моделями, на SIHH представлены две: Piaget Altiplano 43 мм с автоподзаводом и Piaget Altiplano 38 мм с ручным заводом. Циферблаты обеих моделей выполнены в знаковом для Piaget оттенке синего и украшены отделкой «солнечные лучи». Другие узнаваемые декоративные элементы: исторический логотип, накладные часовые индексы из золота и отличительная подпись как отсылка к истокам этой линии
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Дизайн хронографа Diver Chronograph Artemis Racing, Ulysse Nardin вдохновлен катамараном, на котором в гонке на Кубок Америки выступает шведская команда Artemis Racing - мануфактура Ulysse Nardin ее официальный партнер. Корпус модели покрыт каучуком, водонепроницаемость составляет 200 метров, люминесцентные часовые метки покрыты составом Superluminova для лучшей видимости под водой. Часы выпущены лимитированной серией в 250 экземпляров
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Urwerk дополняет коллекцию "106" ювелирными часами UR-106 Flower Power. Самой сложной частью работы оказалось совмещение часового механизма, корпуса из цельного блока и декоративных элементов - "плавающих" цветов лотоса. Всего мануфактура изготовит 11 экземпляров часов
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