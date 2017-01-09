Новые и лучшие: первые часы 2017 года

H. Moser & Cie.

Часы Swiss Mad Watch стали ответом мануфактуры H. Moser & Cie. на изменение стандартов для маркировки Swiss Made: теперь ее могут получить часы, только 60% деталей которых произведены в Швейцарии, против 95%, как было принято ранее. Протестуя против этого нововведения, H. Moser & Cie. уберет маркировку Swiss Made со своей продукции с 2017 г. Подчеркивая свой истинный на 100% «швейцарский» статус, Swiss Mad Watch отражают другие символы страны. Корпус часов выполнен из настоящего швейцарского сыра Vacherin Mont d’Or médaille d’or в сочетании с инновационным композитным материалом, itr2©, с механической обработкой, полировкой и фирменной отделкой H. Moser, а ремешок изготовлен из шкуры швейцарской коровы. Красный циферблат fumé и двойные часовые отметки «12», «3», «6» и «9 часов» напоминают швейцарский флаг. В часах установлен калибр HMC 327 с ручным подзаводом собственного производства. Swiss Mad стоимостью 1 081 291 швейцарский франк выпущены в единственном экземпляре

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