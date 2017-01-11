Самые примечательные заповедники и национальные парки России

Матвиевский Владимир/Фотохроника ТАСС

11 января 1917 г. (по новому стилю) был создан первый в стране заповедник – Баргузинский. По инициативе WWF России начиная с 1997 г. эта дата отмечается как день создания заповедной системы России. Специально к юбилейной дате WWF России выбрал семь самых примечательных парков и заповедников страны. Баргузинский заповедник WWF назвал «самым пушным»: к моменту создания заповедника на его территории оставалось лишь 20-30 соболей, сегодня же здесь обитает несколько тысяч особей всевозможного окраса

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