Самые примечательные заповедники и национальные парки России
Выбор WWF к юбилею создания заповедной системы России
11 января 1917 г. (по новому стилю) был создан первый в стране заповедник – Баргузинский. По инициативе WWF России начиная с 1997 г. эта дата отмечается как день создания заповедной системы России. Специально к юбилейной дате WWF России выбрал семь самых примечательных парков и заповедников страны. Баргузинский заповедник WWF назвал «самым пушным»: к моменту создания заповедника на его территории оставалось лишь 20-30 соболей, сегодня же здесь обитает несколько тысяч особей всевозможного окраса
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Самая маленькая охраняемая природная территория России - заповедник «Галичья гора» в Липецкой области. Его площадь составляет всего 2,3 кв. км, на которых произрастает более 650 видов растений. При этом многие из них нетипичны для этих широт, и ученые до сих пор спорят, как они могли сюда попасть. Также в «Галичьей горе» невероятно большое разнообразие животных, птиц и насекомых
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Самой большой охраняемой территорией России является Большой Арктический заповедник (Красноярский край) – 42 000 кв. км. Тут находится самое «богатое» белыми медведями место материковой Евразии. Также здесь сохранились популяции арктических не мигрирующих диких северных оленей, и встречаются редкие виды птиц: черная казарка, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь
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Национальный парк «Земля леопарда» (Приморский край) – единственное в России место, где обитают сразу два представителя подсемейства «большие кошки»: амурский тигр и дальневосточный леопард. За это WWF назвал его «самым кошачьим»
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Самая «плодовитая» охраняемая территория, по версии WWF, - заповедник «Остров Врангеля» (Чукотка), его еще называют главным родильным домом белых медведей. Каждый год здесь в берлоги залегает рекордное количество готовящихся дать потомство самок – от 300 до 500. Также на острове Врангеля расположено крупнейшее в мире лежбище тихоокеанского моржа
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На территории Печоро-Илычского заповедника (Коми) находится плато Маньпупунёр с семью каменными изваяниями высотой с 15-этажный дом, за это его признали «самым мистическим»: есть легенда, что однажды великаны попытались украсть дочь вождя жившего здесь народа. Сын вождя отправился спасать сестру и с помощью добрых духов превратил великанов в камни
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Самая высокогорная охраняемая природная территория России – национальный парк «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария), включающий самую высокую вершину страны – Эльбрус. Статус национального парка позволяет использовать «Приэльбрусье» как центр горного туризма и горнолыжного спорта
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