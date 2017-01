Объявлены победители фотоконкурса Best of Russia 2016

«Ведомости» выбрали 10 работ в разных номинациях

Фотоконкурс Best of Russia – ежегодный проект Центра современного искусства «Винзавод». В этом году конкурс прошел в девятый раз. Жюри выбрало 281 работу из более чем 25 000 присланных фотографий в пяти номинациях: «Люди. События. Повседневная жизнь», «Природа», «Архитектура», «Стиль» и «Займитесь счастьем!». В жюри в этом году вошли журналист Александр Будберг, старший фоторедактор журнала Vogue Russia Полина Григорян, арт-директор Ostengruppe, Arbeitskollektiv Игорь Гурович, председатель совета директоров фотохолдинга Pro Lab Николай Канавин, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер, фотограф, преподаватель БВШД Татьяна Панова, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, фотожурналист The New York Times Джеймс Хилл, основатель ресурса 500px Евгений Чеботарев. Все работы победителей будут представлены на выставке Best of Russia 2016 с 16 февраля по 26 марта 2017 г. в двух пространствах «Винзавода» — Цехе Белого и Цехе Красного