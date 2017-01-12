Афиша на выходные: «Ла-Ла Ленд», Кубок мира по санному спорту и старый Новый год
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Выставка Пушкинского музея «Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники», можно предположить, обречена на успех. И экспозиция вполне оправдывает зрительские ожидания – она празднично и артистично выстроена, хорошо представляет упомянутых в названии художников, ну а «других» – фрагментами
1/10
В выходные Москва примет этап Кубка мира по скоростному спуску на санях (натурбану) на натуральной трассе среди одиночников и двухместных экипажей. Также в программу соревнований включена новая дисциплина — гонка преследования. Помимо соревновательной части организаторы проведут выставку моделей саней и мастер-классы от конструкторов. 13-15 января,12.00, Воробьевы горы, вход свободный
2/10
«Свадьба Фигаро» в Большом театре перемещает героев оперы Вольфганга Амадея Моцарта в 1970-е гг. Постановщик — главный режиссер московского Театра им. Пушкина Евгений Писарев, дирижер — британец Уильям Лейси. 13, 14, 15 января, 19.00, на Новой сцене
3/10
«Ла-Ла Ленд» выходит в российский прокат в зените славы — фильм только что сенсационно получил все семь «Золотых глобусов», на которые был номинирован. Награждены в том числе исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун
4/10
Ленте «Под покровом ночи» – второй режиссерской работе знаменитого дизайнера Тома Форда – на «Золотом глобусе» повезло меньше: награды удостоился только исполнитель роли второго плана Аарон Тейлор-Джонсон. Сам Том Форд претендовал за звание лучшего режиссера, но остался без премии. В любом случае «Под покровом ночи» – а на самом деле «Ночные животные» (Nocturnal Animals) – один из лучших и самых красивых фильмов года
5/10
В 15 Kitchen + Bar новый гостевой шеф — американец Кристофер Арианес, в резюме которого работа под руководством знаменитого шефа Дэниеля Хумма в Eleven Madison Park, отмеченном треми звездами «Мишлен». В Москве Арианес будет готовить, как в Нью-Йорке: в меню кальмар со сладким перцем и водорослями, скумбрия и капуста с горчицей и тмином, морепродукты с томатным минестроне и вяленой кониной, а также медовая утка, считающаяся одним из бестселлеров Eleven Madison Park
6/10
В ресторане «Шинок» с января сервируют традиционные русские чаепития с самоваром. На выбор предлагают пять сортов чая (иван-чай с облепихой, травяной сбор, черный цейлонский, зеленый с жасмином, чай «Русские традиции») или сбитень. К самовару подают пять видов варенья, сушки с маком, пряники и печенье. Чаепитие рассчитано на 4-6 гостей, стоимость — 2500 руб.
7/10
Пушкинский музей показал выставку «Багатели» Василия Кандинского. Она камерная, состоит из графики и миниатюр – и не только абстрактных, но и стилизованных под сказочные и куртуазные сюжеты
8/10
В субботу на катке ВДНХ танцевальными флешмобами, детскими мастер-классами и кинопоказами празднуют старый Новый год. В воскресенье в последний раз в этом сезоне можно посетить рождественскую ярмарку перед павильоном № 23 «Москвариум» - 15 января она завершает свою работу
9/10
В выходные заканчивается городской фестиваль «Путешествие в Рождество». Он завершится Днями Франции, которые проведут на Тверской площади. В программе уроки французского языка и танцев, кулинарные мастер-классы, ярмарка традиционных французских продуктов, представления для детей
10/10