Афиша на выходные: «Ла-Ла Ленд», Кубок мира по санному спорту и старый Новый год

15 Kitchen+Bar

В 15 Kitchen + Bar новый гостевой шеф — американец Кристофер Арианес, в резюме которого работа под руководством знаменитого шефа Дэниеля Хумма в Eleven Madison Park, отмеченном треми звездами «Мишлен». В Москве Арианес будет готовить, как в Нью-Йорке: в меню кальмар со сладким перцем и водорослями, скумбрия и капуста с горчицей и тмином, морепродукты с томатным минестроне и вяленой кониной, а также медовая утка, считающаяся одним из бестселлеров Eleven Madison Park

6/10