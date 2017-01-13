Умер зять Елизаветы II, известный британский фотограф

Terry O'Neill/Getty Images

За свою карьеру Сноудон был художественным консультантом журнала Sunday Times, получил Emmy за документальный фильм, среди героев которого были Твигги, Сесил Битоне и Ноэл Кауард, участвовал в разработке дизайна вольера для птиц Лондонского зоопарка и получил патент за изобретение модели электрического инвалидного кресла

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