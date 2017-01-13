Умер зять Елизаветы II, известный британский фотограф
Бывший муж принцессы Маргарет скончался в возрасте 86 лет
В Великобритании 13 января умер фотограф и режиссер Энтони Роберт Армстронг-Джонс, граф Сноудон, бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы Елизаветы. Лорду Сноудону было 86 лет.
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Потомок валлийского дворянского рода Армстронг-Джонс женился на принцессе Маргарет 6 мая 1960 г. После этого он получил титулы графа Сноудонского и виконта Линли. Брак продолжался 16 лет. У них родились двое детей.
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После развода Сноудон женился во второй раз, принцесса больше замуж не выходила. На фото Сноудон со второй женой, Люси Линдсей-Хогг
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Сноудон к 70-м гг. был признан одним из самых уважаемых фотографов Великобритании
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Карьеру фотографа он начал в сфере моды, дизайна и театра, затем стал специалистом по портретам членов королевской семьи, а также помогал в организации и дизайне королевских церемоний.
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Наиболее известны его портреты знаменитостей, которые публиковались на страницах Vogue, Vanity Fair и The Daily Telegraph. Он фотографировал Барбару Картленд, Лоуренса Оливье, Джона Роналда Руэла Толкиена, Дэвида Боуи, Элизабет Тейлор, Джека Николсона и Диану, принцессу Уэльскую
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За свою карьеру Сноудон был художественным консультантом журнала Sunday Times, получил Emmy за документальный фильм, среди героев которого были Твигги, Сесил Битоне и Ноэл Кауард, участвовал в разработке дизайна вольера для птиц Лондонского зоопарка и получил патент за изобретение модели электрического инвалидного кресла
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Елизавета II опечалена этим известием, передал корреспондент ВВС королевского пула. На фото лорд Сноудон с принцем Уэльским Чарлзом.
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В последнее время Сноудон болел
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Принцесса Маргарет умерла в 2002 г. от инсульта в возрасте 71 года.
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