В Санкт-Петербурге запретили велопарад Дедов Морозов
Мероприятие расценили как культурно-массовое, не согласованное с администрацией и полицией
14 января по центру Санкт-Петербурга должен был пройти велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Но полиция запретила его проводить, так как мероприятие согласовано не было
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Велосипедисты планировали проехать по набережной Фонтанки, по Гороховой улице и финишировать на Дворцовой площади
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Сотрудники полиции сообщили, что если собравшихся больше 50 человек, то мероприятие попадает под спортивно-массовое и обязательно должно быть согласовано с органами правопорядка, передает корреспондент «Росбалта»
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Участники велопарада все же решили поехать, но небольшими группами
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На финише сотрудники полиции взяли документы у двух организаторов, заполнили протокол об административном нарушении
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Как объяснил корреспонденту "Ведомостей" один из организаторов, мероприятие не согласовывали, потому что были уверены, что провести велопарад им не разрешат
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