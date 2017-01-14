Досуг

В Санкт-Петербурге запретили велопарад Дедов Морозов

Мероприятие расценили как культурно-массовое, не согласованное с администрацией и полицией
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14 января по центру Санкт-Петербурга должен был пройти велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Но полиция запретила его проводить, так как мероприятие согласовано не было
Е. Егоров / Ведомости
14 января по центру Санкт-Петербурга должен был пройти велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Но полиция запретила его проводить, так как мероприятие согласовано не было
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Велосипедисты планировали проехать по набережной Фонтанки, по Гороховой улице и финишировать на Дворцовой площади
Е. Егоров / Ведомости
Велосипедисты планировали проехать по набережной Фонтанки, по Гороховой улице и финишировать на Дворцовой площади
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Сотрудники полиции сообщили, что если собравшихся больше 50 человек, то мероприятие попадает под спортивно-массовое и обязательно должно быть согласовано с органами правопорядка, передает корреспондент «Росбалта»
Е. Егоров / Ведомости
Сотрудники полиции сообщили, что если собравшихся больше 50 человек, то мероприятие попадает под спортивно-массовое и обязательно должно быть согласовано с органами правопорядка, передает корреспондент «Росбалта»
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Участники велопарада все же решили поехать, но небольшими группами
Е. Егоров / Ведомости
Участники велопарада все же решили поехать, но небольшими группами
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На финише сотрудники полиции взяли документы у двух организаторов, заполнили протокол об административном нарушении
На финише сотрудники полиции взяли документы у двух организаторов, заполнили протокол об административном нарушении
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Как объяснил корреспонденту "Ведомостей" один из организаторов, мероприятие не согласовывали, потому что были уверены, что провести велопарад им не разрешат
Е. Егоров / Ведомости
Как объяснил корреспонденту "Ведомостей" один из организаторов, мероприятие не согласовывали, потому что были уверены, что провести велопарад им не разрешат
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Е. Егоров / Ведомости
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Е. Егоров / Ведомости
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Е. Егоров / Ведомости
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Е. Егоров / Ведомости
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  • 14 января по центру Санкт-Петербурга должен был пройти велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Но полиция запретила его проводить, так как мероприятие согласовано не было
  • Велосипедисты планировали проехать по набережной Фонтанки, по Гороховой улице и финишировать на Дворцовой площади
  • Сотрудники полиции сообщили, что если собравшихся больше 50 человек, то мероприятие попадает под спортивно-массовое и обязательно должно быть согласовано с органами правопорядка, передает корреспондент «Росбалта»
  • Участники велопарада все же решили поехать, но небольшими группами
  • На финише сотрудники полиции взяли документы у двух организаторов, заполнили протокол об административном нарушении
  • Как объяснил корреспонденту "Ведомостей" один из организаторов, мероприятие не согласовывали, потому что были уверены, что провести велопарад им не разрешат
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