В Санкт-Петербурге запретили велопарад Дедов Морозов

Е. Егоров / Ведомости

Сотрудники полиции сообщили, что если собравшихся больше 50 человек, то мероприятие попадает под спортивно-массовое и обязательно должно быть согласовано с органами правопорядка, передает корреспондент «Росбалта»

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