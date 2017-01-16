Люкс

Как проходит Неделя мужской моды в Милане

Главные показы сезона осень-зима 2017
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В коллекции Marni много ярких цветов, контрастных цветовых сочетаний, меха и рисунков
Antonio Calanni / AP
В коллекции Marni много ярких цветов, контрастных цветовых сочетаний, меха и рисунков
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Дебютный показ Алессандро Сартори в роли креативного директора Ermenegildo Zegna
Antonio Calanni / AP
Дебютный показ Алессандро Сартори в роли креативного директора Ermenegildo Zegna
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По традиции последних лет на многих показах были представлены как мужские, так и женские образы. На фото показ Emporio Armani
Antonio Calanni / AP
По традиции последних лет на многих показах были представлены как мужские, так и женские образы. На фото показ Emporio Armani
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«Это коллекция о различных кланах мужчин Versace, о позитивном, полном жизненной энергии настроении, которое может возникнуть, когда вместе встречаются представители разных стран и разных культур», - описываетсвою новую работу Донателла Версаче
Antonio Calanni / AP
«Это коллекция о различных кланах мужчин Versace, о позитивном, полном жизненной энергии настроении, которое может возникнуть, когда вместе встречаются представители разных стран и разных культур», - описываетсвою новую работу Донателла Версаче
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Dolce &amp; Gabbana представили коллекцию, ориентированную на молодежную аудиторию, моделями на показе стали подростки-знаменитости
Luca Bruno / AP
Dolce & Gabbana представили коллекцию, ориентированную на молодежную аудиторию, моделями на показе стали подростки-знаменитости
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Dsquared² тоже объединил показ мужской и женской коллекций
Antonio Calanni / AP
Dsquared² тоже объединил показ мужской и женской коллекций
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Новая коллекция Prada вдохновлена стилем 70-х
Luca Bruno / AP
Новая коллекция Prada вдохновлена стилем 70-х
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  • В коллекции Marni много ярких цветов, контрастных цветовых сочетаний, меха и рисунков
  • Дебютный показ Алессандро Сартори в роли креативного директора Ermenegildo Zegna
  • По традиции последних лет на многих показах были представлены как мужские, так и женские образы. На фото показ Emporio Armani
  • «Это коллекция о различных кланах мужчин Versace, о позитивном, полном жизненной энергии настроении, которое может возникнуть, когда вместе встречаются представители разных стран и разных культур», - описываетсвою новую работу Донателла Версаче
  • Dolce &amp; Gabbana представили коллекцию, ориентированную на молодежную аудиторию, моделями на показе стали подростки-знаменитости
  • Dsquared² тоже объединил показ мужской и женской коллекций
  • Новая коллекция Prada вдохновлена стилем 70-х
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