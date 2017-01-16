Как проходит Неделя мужской моды в Милане
Главные показы сезона осень-зима 2017
В коллекции Marni много ярких цветов, контрастных цветовых сочетаний, меха и рисунков
1/7
Дебютный показ Алессандро Сартори в роли креативного директора Ermenegildo Zegna
2/7
По традиции последних лет на многих показах были представлены как мужские, так и женские образы. На фото показ Emporio Armani
3/7
«Это коллекция о различных кланах мужчин Versace, о позитивном, полном жизненной энергии настроении, которое может возникнуть, когда вместе встречаются представители разных стран и разных культур», - описываетсвою новую работу Донателла Версаче
4/7
Dolce & Gabbana представили коллекцию, ориентированную на молодежную аудиторию, моделями на показе стали подростки-знаменитости
5/7
Dsquared² тоже объединил показ мужской и женской коллекций
6/7
Новая коллекция Prada вдохновлена стилем 70-х
7/7