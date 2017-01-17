Как развлекают гостей Давосского форума
Панды, виртуальная реальность, роботы с женским лицом, «умный дизайн» и много снега
В этом году китайская делегация - самая многочисленная и представительная в Давосе. В первый день работы Всемирного экономического форума президент Швейцарии Дорис Лейтхард и председатель КНР Си Цзиньпин открыли швейцарско-китайский год туризма у ледяной скульптуры панды, размещенной у конгресс-центра
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В холле конгресс-центра размещена инсталляция из гигантских прозрачных шаров. Открытый проект исследователей и деятелей искусства Aerocene совмещает в себе скульптуру, состояния движения, жизни и взаимодействия, утверждают его основатели. Для перемещения шаров используется солнечная и тепловая энергия
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В перерывах между заседаниями гости форума могут посетить пространство смешанной реальности, надев очки от Microsoft Hololens
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С помощью таких очков можно устраивать голографическое обучение с эффектом присутствия. Партнеры Microsoft - Case Western Reserve University и Cleveland Clinic
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Взаимодействие человека и природы подчеркивает скульптора Джона Грейда, размещенная на площадке в конгресс-центре. Это оболочка 140-летнего дерева, которое растет в Норд-Бенде (штат Вашингтон). Она создана автором вместе с группой добровольцев. Всего на такое дерево пошло около тысячи кусочков переработанной древесины
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Сначала прямо в лесу был сделан слепок из гипса, затем его перенесли в мастерскую и начали обклеивать деревянными брусочками. В создании скульптуры приняли участие 1000 волонтеров. В Давосе каждый может попробовать собрать части дерева таким же способом
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В этом году впервые все желающие не уместились в гигантский зал конгресса - ажиотаж у гостей форума вызвало выступление председателя КНР Си Цзиньпина. Даже комната, где шла трансляция из зала с Цзиньпином, была переполнена
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У ресепшна в «Лофте» показывают трех роботов по имени Пол. Они умеют рисовать портрет на основе изображения, полученного камерой
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Тест робота SARA (расшифровывается как Socially-Aware Robot Assistant)
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Еще один робот с женским лицом – София от Hanson Robotics. София может говорить и воспроизводить на лице эмоции
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Инсталляция «Moral Machine» от Дубайского музея будущего на выставочной площадке в «Лофте»
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Культурная программа форума открылась 15 января концертом скрипачки-виртуоза Анне-Софи Муттер, она выступила вместе с музыкантами из своей академии
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В этом году в Давосе выпало очень много снега - после или перед встречами и заседаниями можно пофрирайдить
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Некоторые гости не осмеливались добраться до конгресс-центра в деловой обуви и поспешно переобувались у входа
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С барами в Давосе тоже не все так просто - часть из них уже забронирована и работает только для VIP-посетителей, следует из надписи на табличке
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Ранние посетители у здания конгресс-центра
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