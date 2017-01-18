Кристиан Диор: что кутюрье сделал для мировой моды
70 лет назад прошел показ первой коллекции Christian Doir
Дебютный показ Кристиана Диора состоялся 12 февраля 1947 г. на авеню Монтень в Париже, где и сейчас находится флагманский бутик Christian Dior. Знаменитое название - New Look - коллекции дал не сам Диор. Это отзыв главного редактора Harper`s Bazaar, назвавшей увиденное «революцией, действительно новым образом». На фото - самый узнаваемый наряд из коллекции, костюм и жакет Bar
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Коллекция представляла собой гардероб, необходимый клиенткам Dior, и включала не только вечерние, но и повседневные наряды. На фото: кадр из журнала Vogue 1947 г., на модели cлева - плиссированное платье с поясом, Dior
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Вечерний гардероб того времени обязательно включал бальные платья, их канонический силуэт, предложенный Диором - открытые плечи, узкая талия и очень пышная юбка. На фото: американка Джоан Ретеркин на балу дебютанток в Чикаго, 1949 г., платье и перчатки Dior
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Кристиан Диор с моделями в платьях его дизайна, 1950 г.
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Значительную часть клиенток Christian Dior составляли знаменитости. Одной из самых известных поклонниц таланта Диора была Марлен Дитрих (фото 1950 г.), полюбившая наряды дизайнера с первой же коллекции. Есть легенда, что когда Дитрих снималась у Альфреда Хичкока в «Страхе сцены», одним из условий актрисы был гардероб Christian Dior для ее героини: «Нет Dior, нет Дитрих», говорила она режиссеру
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Еще одна знаменитая клиентка Christian Dior - актриса Ава Гарднер. В 1956 г. Диор создал для ее героини в фильме «Маленькая хижина» полноценный гардероб, включая вечерние платья и нижнее белье
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Хотя главную славу Диору принесли первая коллекция и пышные вечерние платья, напоминающие цветы, он никогда не был дизайнером одного силуэта. Через год после триуфма New Look Диор создает несколько принципиально отличающихся коллекций - с платьями сложного кроя, асимметричными деталаями, элементами-обманками. На фото: платье «Циклон», 1948 г.
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В 50-е Диор продолжает экспериментировать и предлагать публике новые силуэты. Их назовут буквами, очертания которых они напоминают: А, S, Y и Н линии. На фото: съемка "Новый алфавит моды" для одного из модных журналов, справа - модель в пальто Christian Dior, 1954 г.
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В 1954-1956 гг. в Christian Dior начинает работать юный Ив Сен-Лоран. Многие историки и аналитики моды считают, что "алфавитные" коллекции созданы при его участии. На фото: модель в костюме из коллекции "А-линия"
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Знаменитое двухцветное платье, в котором модель Довима будет позировать Ричарду Аведону для фото со слонами носит имя "Вечер в Париже", 1955 г.
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Карьера Кристина Диора как кутюрье продолжалась всего 10 лет. Первую коллекцию он представил публике в феврале 1947 г., а в октябре 1957 г. Диор скончался
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