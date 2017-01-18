Кристиан Диор: что кутюрье сделал для мировой моды

Warner Bros / REX / Shutterstock

Значительную часть клиенток Christian Dior составляли знаменитости. Одной из самых известных поклонниц таланта Диора была Марлен Дитрих (фото 1950 г.), полюбившая наряды дизайнера с первой же коллекции. Есть легенда, что когда Дитрих снималась у Альфреда Хичкока в «Страхе сцены», одним из условий актрисы был гардероб Christian Dior для ее героини: «Нет Dior, нет Дитрих», говорила она режиссеру

5/11