Линии жизни

Крещенские купания

В России православные христиане празднуют Крещение
Preloader gallery
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
Евгений Разумный / Ведомости
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
1/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
2/15
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
Евгений Разумный / Ведомости
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
3/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
4/15
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
Евгений Разумный / Ведомости
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
5/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
6/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
7/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
8/15
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
Евгений Разумный / Ведомости
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
9/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
10/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
11/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
12/15
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
Евгений Разумный / Ведомости
Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
13/15
Празднование Крещения на Строгинской пойме
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Крещения на Строгинской пойме
14/15
Канун Крещения в селе Выдропужск
Евгений Разумный / Ведомости
Канун Крещения в селе Выдропужск
15/15
  • Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
  • Празднование Крещения на Строгинской пойме
  • Канун Крещения в селе Выдропужск
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото