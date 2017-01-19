В Петербурге показали эмблему города – организатора Евро-2020
Турнир пройдет в 13 городах Европы
Дворцовый мост Санкт-Петербурга лег в основу логотипа города – организатора чемпионата Европы по футболу 2020 г., сообщает «Интерфакс». Презентация эмблемы прошла в Северной столице в четверг
1/5
В год своего 60-летия чемпионат Европы пройдет сразу в 13 городах, включая Санкт-Петербург
2/5
Другие города – организаторы Евро-2020 также используют мосты в своих логотипах. Например, центральное место на логотипе Лондона занимает знаменитый Тауэрский мост, сообщает сайт УЕФА
3/5
Вице-премьер Виталий Мутко и президент УЕФА Александер Чеферин во время церемонии
4/5
Граждане России смогут без виз посетить города Евро-2020 при наличии билетов на матчи, рассказал Виталий Мутко журналистам
5/5