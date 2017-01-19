В Петербурге показали эмблему города – организатора Евро-2020

Евгений Егоров / Ведомости

Дворцовый мост Санкт-Петербурга лег в основу логотипа города – организатора чемпионата Европы по футболу 2020 г., сообщает «Интерфакс». Презентация эмблемы прошла в Северной столице в четверг

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