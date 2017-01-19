Сколько стоят самые дорогие часы SIHH-2017

Van Cleef & Arpels

Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef & Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час, и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»

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