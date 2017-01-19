Сколько стоят самые дорогие часы SIHH-2017
От 250 000 евро за «живую» бабочку до 1,6 млн за россыпь бриллиантов
Модель Diamond Outrage - продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Diamond Outrage с браслетом, украшенным 360-ю бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, оценены в 1,6 млн евро
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Первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни и самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - 1,450 млн швейцарских франков плюс налоги
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Символичная модель H. Moser & Cie. Swiss Mad Watch демонстрирует главные ценности Швейцарии: корпус сделан из швейцарского сыра и композитного высокопрочного материала, ремешок - из шкуры коровы, циферблат напоминает швейцарский флаг. Цена часов - 1 081 291 франков - тоже символична: это отсылка к дате подписания Швейцарской федеративной хартии 1 августа 1291 г. Часы созданы в единственном экземпляре, приобрести их изъявили желание уже три потенциальных покупателя
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Самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — Les Cabinotiers Celestia с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу, и стоят по словам представителей марки «чуть дешевле миллиона евро»
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Средняя розничная цена часов Richard Mille – 170 000 евро, причем выпускает (и продает) такие часы Ришар Милль не десятками и даже не сотнями – а тысячами. Новинка Richard Mille McLaren F1 Tourbillon RM50-03/01., созданная совместно с McLaren, стоит почти в десять раз дороже: 980 000 франков плюс налог. Высокая стоимость часов объясняется использованием нестандартного материала: впервые в индустрии корпус часов изготовлен из графена - материала, за «передовые опыты» с которым российским ученым А. К. Гейму и К. С. Новосёлову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Всего будет выпущено 75 экземпляров таких часов
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Хронограф A. Lange & Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 480 000 евро будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017 мануфактура получила на новую модель 38 заказов
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Часы Rotonde de Cartier с минутным репетиром и двойным турбийоном представлены в корпусе из титана, заводная головка увенчана синим сапфиром в форме кабошона. В течение нескольких лет будет выпущено 50 экземпляров часов, цена каждого - 420 000 eвро плюс налог
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Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls за 388 800 франков оснащены 60-секундным турбийоном, минутным репетиром и автоматоном: при активации репетира черепа разъезжаются, и становится виден турбийон (как на фото)
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Циферблат минутного репетира North Sea Minute Repeater от Ulysse Nardin в корпусе из розового золота выполнен в технике выемчатой эмали. Сюжет - добыча «черного золота». Стоимость модели - 295 000 швейцарских франков
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Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Цена модели - 273 100 швейцарских франков плюс НДС
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Хронограф Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante отражает время двух часовых поясов, оснащен индикатором день/ночь, малым секундным счетчиком и 30-минутным счетчиком. Лимитированная серия состоит из восьми моделей, стоимость каждой - 270 000 евро
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Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef & Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час, и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»
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