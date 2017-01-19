Люкс

Сколько стоят самые дорогие часы SIHH-2017

От 250 000 евро за «живую» бабочку до 1,6 млн за россыпь бриллиантов
Preloader gallery
Модель Diamond Outrage - продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Diamond Outrage с браслетом, украшенным 360-ю бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, оценены в 1,6 млн евро
Audemars Piguet
Модель Diamond Outrage - продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Diamond Outrage с браслетом, украшенным 360-ю бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, оценены в 1,6 млн евро
1/12
Первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни и самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - 1,450 млн швейцарских франков плюс налоги
Greubel Forsey
Первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни и самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - 1,450 млн швейцарских франков плюс налоги
2/12
Символичная модель H. Moser &amp; Cie. Swiss Mad Watch демонстрирует главные ценности Швейцарии: корпус сделан из швейцарского сыра и композитного высокопрочного материала, ремешок - из шкуры коровы, циферблат напоминает швейцарский флаг. Цена часов - 1 081 291 франков - тоже символична: это отсылка к дате подписания Швейцарской федеративной хартии 1 августа 1291 г. Часы созданы в единственном экземпляре, приобрести их изъявили желание уже три потенциальных покупателя
H. Moser & Cie
Символичная модель H. Moser & Cie. Swiss Mad Watch демонстрирует главные ценности Швейцарии: корпус сделан из швейцарского сыра и композитного высокопрочного материала, ремешок - из шкуры коровы, циферблат напоминает швейцарский флаг. Цена часов - 1 081 291 франков - тоже символична: это отсылка к дате подписания Швейцарской федеративной хартии 1 августа 1291 г. Часы созданы в единственном экземпляре, приобрести их изъявили желание уже три потенциальных покупателя
3/12
Самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — Les Cabinotiers Celestia с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу, и стоят по словам представителей марки «чуть дешевле миллиона евро»
Vacheron Constantin
Самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — Les Cabinotiers Celestia с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу, и стоят по словам представителей марки «чуть дешевле миллиона евро»
4/12
Средняя розничная цена часов Richard Mille – 170 000 евро, причем выпускает (и продает) такие часы Ришар Милль не десятками и даже не сотнями – а тысячами. Новинка Richard Mille McLaren F1 Tourbillon RM50-03/01., созданная совместно с McLaren, стоит почти в десять раз дороже: 980 000 франков плюс налог. Высокая стоимость часов объясняется использованием нестандартного материала: впервые в индустрии корпус часов изготовлен из графена - материала, за «передовые опыты» с которым российским ученым А. К. Гейму и К. С. Новосёлову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Всего будет выпущено 75 экземпляров таких часов
Richard Mille
Средняя розничная цена часов Richard Mille – 170 000 евро, причем выпускает (и продает) такие часы Ришар Милль не десятками и даже не сотнями – а тысячами. Новинка Richard Mille McLaren F1 Tourbillon RM50-03/01., созданная совместно с McLaren, стоит почти в десять раз дороже: 980 000 франков плюс налог. Высокая стоимость часов объясняется использованием нестандартного материала: впервые в индустрии корпус часов изготовлен из графена - материала, за «передовые опыты» с которым российским ученым А. К. Гейму и К. С. Новосёлову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Всего будет выпущено 75 экземпляров таких часов
5/12
Хронограф A. Lange &amp; Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 480 000 евро будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017 мануфактура получила на новую модель 38 заказов
A. Lange & Söhne
Хронограф A. Lange & Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 480 000 евро будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017 мануфактура получила на новую модель 38 заказов
6/12
Часы Rotonde de Cartier с минутным репетиром и двойным турбийоном представлены в корпусе из титана, заводная головка увенчана синим сапфиром в форме кабошона. В течение нескольких лет будет выпущено 50 экземпляров часов, цена каждого - 420 000 eвро плюс налог
Cartier
Часы Rotonde de Cartier с минутным репетиром и двойным турбийоном представлены в корпусе из титана, заводная головка увенчана синим сапфиром в форме кабошона. В течение нескольких лет будет выпущено 50 экземпляров часов, цена каждого - 420 000 eвро плюс налог
7/12
Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls за 388 800 франков оснащены 60-секундным турбийоном, минутным репетиром и автоматоном: при активации репетира черепа разъезжаются, и становится виден турбийон (как на фото)
Speake-Marin
Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls за 388 800 франков оснащены 60-секундным турбийоном, минутным репетиром и автоматоном: при активации репетира черепа разъезжаются, и становится виден турбийон (как на фото)
8/12
Циферблат минутного репетира North Sea Minute Repeater от Ulysse Nardin в корпусе из розового золота выполнен в технике выемчатой эмали. Сюжет - добыча «черного золота». Стоимость модели - 295 000 швейцарских франков
Ulysse Nardin
Циферблат минутного репетира North Sea Minute Repeater от Ulysse Nardin в корпусе из розового золота выполнен в технике выемчатой эмали. Сюжет - добыча «черного золота». Стоимость модели - 295 000 швейцарских франков
9/12
Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Цена модели - 273 100 швейцарских франков плюс НДС
Girard-Perregaux
Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Цена модели - 273 100 швейцарских франков плюс НДС
10/12
Хронограф Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante отражает время двух часовых поясов, оснащен индикатором день/ночь, малым секундным счетчиком и 30-минутным счетчиком. Лимитированная серия состоит из восьми моделей, стоимость каждой - 270 000 евро
Montblanc
Хронограф Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante отражает время двух часовых поясов, оснащен индикатором день/ночь, малым секундным счетчиком и 30-минутным счетчиком. Лимитированная серия состоит из восьми моделей, стоимость каждой - 270 000 евро
11/12
Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef &amp; Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час, и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»
Van Cleef & Arpels
Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef & Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час, и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»
12/12
  • Модель Diamond Outrage - продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Diamond Outrage с браслетом, украшенным 360-ю бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, оценены в 1,6 млн евро
  • Первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни и самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - 1,450 млн швейцарских франков плюс налоги
  • Символичная модель H. Moser &amp; Cie. Swiss Mad Watch демонстрирует главные ценности Швейцарии: корпус сделан из швейцарского сыра и композитного высокопрочного материала, ремешок - из шкуры коровы, циферблат напоминает швейцарский флаг. Цена часов - 1 081 291 франков - тоже символична: это отсылка к дате подписания Швейцарской федеративной хартии 1 августа 1291 г. Часы созданы в единственном экземпляре, приобрести их изъявили желание уже три потенциальных покупателя
  • Самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — Les Cabinotiers Celestia с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу, и стоят по словам представителей марки «чуть дешевле миллиона евро»
  • Средняя розничная цена часов Richard Mille – 170 000 евро, причем выпускает (и продает) такие часы Ришар Милль не десятками и даже не сотнями – а тысячами. Новинка Richard Mille McLaren F1 Tourbillon RM50-03/01., созданная совместно с McLaren, стоит почти в десять раз дороже: 980 000 франков плюс налог. Высокая стоимость часов объясняется использованием нестандартного материала: впервые в индустрии корпус часов изготовлен из графена - материала, за «передовые опыты» с которым российским ученым А. К. Гейму и К. С. Новосёлову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Всего будет выпущено 75 экземпляров таких часов
  • Хронограф A. Lange &amp; Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 480 000 евро будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017 мануфактура получила на новую модель 38 заказов
  • Часы Rotonde de Cartier с минутным репетиром и двойным турбийоном представлены в корпусе из титана, заводная головка увенчана синим сапфиром в форме кабошона. В течение нескольких лет будет выпущено 50 экземпляров часов, цена каждого - 420 000 eвро плюс налог
  • Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls за 388 800 франков оснащены 60-секундным турбийоном, минутным репетиром и автоматоном: при активации репетира черепа разъезжаются, и становится виден турбийон (как на фото)
  • Циферблат минутного репетира North Sea Minute Repeater от Ulysse Nardin в корпусе из розового золота выполнен в технике выемчатой эмали. Сюжет - добыча «черного золота». Стоимость модели - 295 000 швейцарских франков
  • Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Цена модели - 273 100 швейцарских франков плюс НДС
  • Хронограф Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante отражает время двух часовых поясов, оснащен индикатором день/ночь, малым секундным счетчиком и 30-минутным счетчиком. Лимитированная серия состоит из восьми моделей, стоимость каждой - 270 000 евро
  • Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef &amp; Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час, и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Михаил Зильберштейн
03:11 20.01.2017
наглядный пример превращения предметов обихода в предметы ,даже не роскоши , и даже не игрушек, а просто ненужных предметов (псевдоамбиции), стоящих,точнее предлагаемые за сотни тысяч долларов. Желающие приобрести ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ псевдоценности всегда найдутся.И это при том,что производство самых сложных часов сегодня при современных технологиях обходятся смехотворно дешево. Очень показательный пример деградации современного мира.
00
Комментировать
Фото