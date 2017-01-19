Афиша на выходные: «Спящая красавица» в кино, «Рай» Кончаловского и анти-«Бонд»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В начале прошлого года не стало Дэвида Боуи, а в конце с разницей в один день из жизни ушли из жизни Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс. В субботу в Центре документального кино покажут ленты, посвященные звездам. «David Bowie Is…» основан на выставке, которая проходила в Музее Виктории и Альберта и собрала снимки, сценические костюмы Дэвида Боуи, более 300 рукописных текстов песен и другие редкие вещи из архива музыканта. «Две звезды: Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс» расскажет о непростых, но очень душевных отношениях матери и дочери
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Июньский концерт группы «Аукцыон» вызвал ажиотаж: очередь из желающих услышать новый альбом «На солнце» растянулась вдоль немаленького клуба Yotaspace, расположенного в здании бывшего военного завода. Спустя полгода коллектив снова выходит на московскую сцену и вновь представит публике музыку из «На Солнце». Клуб Volta Club, 20 января, 21:00 отсюда можно фото взять
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«Рай» - фильм Андрея Кончаловского, получивший «Серебряного льва» за режиссерскую работу на Венецианском фестивале, - рассказывает историю русской аристократки, француза-коллаборациониста и немца-эсэсовца в годы Второй мировой войны
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«Три икса: мировое господство» – эталонный боевик с Вином Дизелем, новый анти-«Бонд», кино для тех, кто предпочитает агенту в смокинге анархиста в майке
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Балет «Спящая красавица» из репертуара Большого театра покажут в кинотеатрах сети Формула Кино. В главных партиях постановки Юрия Григоровича заняты Ольга Смирнова (Принцесса Аврора) и Семен Чудин (Принц Дезире). 22 января, 18:00
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В меню нового ресторана русской рыбы «Волна» представлены морепродукты со всей страны. Из северных рек - омуль, таймень, дикая арктическая стерлядь, нельма, нерка, муксун, кумжа, чавыча. С Балтики едут нарвские миноги и копченые угри. Черное море представляют барабулька, ставрида, мидии, хамса, калкан, рапаны, Русский Север – дикий мурманский лосось и палтус, Дальний Восток – креветки и крабы. Помимо основного меню до конца января в «Волне» представлены два сета Set-o-Mania по цене 1850 руб.
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«Евгений Онегин» Чайковского идет в Большом театре в постановке Дмитрия Чернякова, в которой все семь картин разыгрываются за большим круглым столом. Один из самых удачных спетаклей Большого поставлен в 2006 году и недавно возобновлен с новым составом солистов. На Новой сцене, 20, 21 и 22, в 19:00
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Российский национальный оркестр хорош не только в целом, но и по частям. В программе концерта музыканты оркестра будут выходить в составе струнного квартета, духового квинтета и других ансамблей. В Филармонии-2, 20 января, в 19:00
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«Ла-ла ленд» - триумфатор «Золотого глобуса» и теперь уже явно один из фаворитов «Оскара» - сделан виртуозно, но покоряет не столько техничностью, сколько режиссерской свободой и обаянием актеров Райана Гослинга и Эммы Стоун
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«Книга глазами дизайнера» в Ивановском зале Российской государственной библиотеки представляет во всех отношениях интересные книги, выбранные в хранилище современными книжными дизайнерами. Выставка красивая и занимательная
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