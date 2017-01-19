Афиша на выходные: «Спящая красавица» в кино, «Рай» Кончаловского и анти-«Бонд»

kinopoisk.ru

В начале прошлого года не стало Дэвида Боуи, а в конце с разницей в один день из жизни ушли из жизни Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс. В субботу в Центре документального кино покажут ленты, посвященные звездам. «David Bowie Is…» основан на выставке, которая проходила в Музее Виктории и Альберта и собрала снимки, сценические костюмы Дэвида Боуи, более 300 рукописных текстов песен и другие редкие вещи из архива музыканта. «Две звезды: Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс» расскажет о непростых, но очень душевных отношениях матери и дочери

1/10