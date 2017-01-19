В квартире Булгакова открылась выставка «Кому – пролог, а кому – эпилог»

А. Гордеев / Ведомости

На одной стене развешаны мелкие работы в смешанной технике, похожие на фотографии, сильно траченые временем. В них угадываются образы героев романа, смотрятся они документально и напряженно – это виртуозная коллажная работа Дмитрия Горячкина

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