В квартире Булгакова открылась выставка «Кому – пролог, а кому – эпилог»
В выставке участвуют работы старшего дизайнера газеты «Ведомости»
Выставка «Кому – пролог, а кому – эпилог» занимает всего одну комнату в квартире Михаила Булгакова и обыгрывает мотивы его романа «Дни Турбиных»
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Дуэт художников ДаДим, который работает как творческий, решил тему краха российского офицерства принципиально разными средствами и приемами
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На одной стене развешаны мелкие работы в смешанной технике, похожие на фотографии, сильно траченые временем. В них угадываются образы героев романа, смотрятся они документально и напряженно – это виртуозная коллажная работа Дмитрия Горячкина
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На другой стене – традиционные большие картины маслом, в которым те же сюжеты прописаны как прекрасные сцены, не чуждые идиллии и наива. Это чистейшая живопись Дарьи Делоне
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Связывает обе части скульптура, принадлежащая Горячкину, одновременно драматичная и изящная
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Музейная часть выставки
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«Конница» Дарьи Делоне
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