Досуг

В квартире Булгакова открылась выставка «Кому – пролог, а кому – эпилог»

В выставке участвуют работы старшего дизайнера газеты «Ведомости»
Preloader gallery
Выставка «Кому – пролог, а кому – эпилог» занимает всего одну комнату в квартире Михаила Булгакова и обыгрывает мотивы его романа «Дни Турбиных»
А. Гордеев / Ведомости
Выставка «Кому – пролог, а кому – эпилог» занимает всего одну комнату в квартире Михаила Булгакова и обыгрывает мотивы его романа «Дни Турбиных»
1/7
Дуэт художников ДаДим, который работает как творческий, решил тему краха российского офицерства принципиально разными средствами и приемами
А. Гордеев / Ведомости
Дуэт художников ДаДим, который работает как творческий, решил тему краха российского офицерства принципиально разными средствами и приемами
2/7
На одной стене развешаны мелкие работы в смешанной технике, похожие на фотографии, сильно траченые временем. В них угадываются образы героев романа, смотрятся они документально и напряженно – это виртуозная коллажная работа Дмитрия Горячкина
А. Гордеев / Ведомости
На одной стене развешаны мелкие работы в смешанной технике, похожие на фотографии, сильно траченые временем. В них угадываются образы героев романа, смотрятся они документально и напряженно – это виртуозная коллажная работа Дмитрия Горячкина
3/7
На другой стене – традиционные большие картины маслом, в которым те же сюжеты прописаны как прекрасные сцены, не чуждые идиллии и наива. Это чистейшая живопись Дарьи Делоне
А. Гордеев / Ведомости
На другой стене – традиционные большие картины маслом, в которым те же сюжеты прописаны как прекрасные сцены, не чуждые идиллии и наива. Это чистейшая живопись Дарьи Делоне
4/7
Связывает обе части скульптура, принадлежащая Горячкину, одновременно драматичная и изящная
А. Гордеев / Ведомости
Связывает обе части скульптура, принадлежащая Горячкину, одновременно драматичная и изящная
5/7
Музейная часть выставки
А. Гордеев / Ведомости
Музейная часть выставки
6/7
«Конница» Дарьи Делоне
А. Гордеев / Ведомости
«Конница» Дарьи Делоне
7/7
  • Выставка «Кому – пролог, а кому – эпилог» занимает всего одну комнату в квартире Михаила Булгакова и обыгрывает мотивы его романа «Дни Турбиных»
  • Дуэт художников ДаДим, который работает как творческий, решил тему краха российского офицерства принципиально разными средствами и приемами <br>
  • На одной стене развешаны мелкие работы в смешанной технике, похожие на фотографии, сильно траченые временем. В них угадываются образы героев романа, смотрятся они документально и напряженно – это виртуозная коллажная работа Дмитрия Горячкина
  • На другой стене – традиционные большие картины маслом, в которым те же сюжеты прописаны как прекрасные сцены, не чуждые идиллии и наива. Это чистейшая живопись Дарьи Делоне
  • Связывает обе части скульптура, принадлежащая Горячкину, одновременно драматичная и изящная
  • Музейная часть выставки
  • «Конница» Дарьи Делоне
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото