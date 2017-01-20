Инаугурационная мода
Наряды президента США и первой леди страны во время бала в честь вступления в должность
Президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой на инаугурационном балу в 2005 г.
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Джон и Жаклин Кеннеди, январь 1961 г.
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Рональд и Нэнси Рейган перед инаугурационным балом в 1981 (слева) и 1985 гг.
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Барак и Мишель Обама на втором инаугурационном балу президента в 2013 г.
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Билл и Хиллари Клинтон, 1993 г.
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Джимми и Розалин Картер с дочерью, 1977 г.
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Ричард и Пэт Никсон, 1969 г.
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Джордж Буш-старший и Барбара Буш, 1989 г.
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