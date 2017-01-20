Линии жизни

Инаугурационная мода

Наряды президента США и первой леди страны во время бала в честь вступления в должность
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Президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой на инаугурационном балу в 2005 г.
Rick Wilking / Reuters
Президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой на инаугурационном балу в 2005 г.
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Джон и Жаклин Кеннеди, январь 1961 г.
John F. Kennedy Presidential Library & Museum
Джон и Жаклин Кеннеди, январь 1961 г.
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Рональд и Нэнси Рейган перед инаугурационным балом в 1981 (слева) и 1985 гг.
Ronald Reagan Presidential Library
Рональд и Нэнси Рейган перед инаугурационным балом в 1981 (слева) и 1985 гг.
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Барак и Мишель Обама на втором инаугурационном балу президента в 2013 г.
Charles Dharapak / AP
Барак и Мишель Обама на втором инаугурационном балу президента в 2013 г.
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Билл и Хиллари Клинтон, 1993 г.
Jim Bourg / Reuters
Билл и Хиллари Клинтон, 1993 г.
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Джимми и Розалин Картер с дочерью, 1977 г.
AP
Джимми и Розалин Картер с дочерью, 1977 г.
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Ричард и Пэт Никсон, 1969 г.
AP
Ричард и Пэт Никсон, 1969 г.
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Джордж Буш-старший и Барбара Буш, 1989 г.
J. Scott Applewhite / AP
Джордж Буш-старший и Барбара Буш, 1989 г.
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  • Президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой на инаугурационном балу в 2005 г.
  • Джон и Жаклин Кеннеди, январь 1961 г.
  • Рональд и Нэнси Рейган перед инаугурационным балом в 1981 (слева) и 1985 гг.
  • Барак и Мишель Обама на втором инаугурационном балу президента в 2013 г.
  • Билл и Хиллари Клинтон, 1993 г. <br>
  • Джимми и Розалин Картер с дочерью, 1977 г.
  • Ричард и Пэт Никсон, 1969 г.
  • Джордж Буш-старший и Барбара Буш, 1989 г.
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