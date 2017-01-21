Триумфы и провалы Grammy

Lucy Nicholson / REUTERS

От одной из наград – премии за лучший альбом «25» – Адель отказалась. Она вручила статуэтку Бейонсе, заявив, что та этого больше заслуживает. Адель назвала Бейонсе своим идолом и своей королевой, а ее альбом Lemonade – «таким монументальным». Это второй случай в истории премии, когда артист отказывается от присужденной награды, уточняет ВВС. Первой это сделала Шинейд О’Коннор в 1990 г.

2/8