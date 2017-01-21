Триумфы и провалы Grammy
В Лос-Анджелесе завершилась 59-я церемония вручения музыкальных наград
Триумфатором завершившейся в Лос-Анджелесе церемонии вручения Grammy стала британская певица Адель. Она получила пять наград, в том числе самые престижные – за лучший альбом, лучший сингл (Hello) и лучшую запись года. Адель стала первой в истории певицей, завоевавшей три главные награды два года подряд
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От одной из наград – премии за лучший альбом «25» – Адель отказалась. Она вручила статуэтку Бейонсе, заявив, что та этого больше заслуживает. Адель назвала Бейонсе своим идолом и своей королевой, а ее альбом Lemonade – «таким монументальным». Это второй случай в истории премии, когда артист отказывается от присужденной награды, уточняет ВВС. Первой это сделала Шинейд О’Коннор в 1990 г.
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Выступление Бейонсе на Grammy стало первым публичным появлением певицы после сообщений о ее беременности. Бейсоне в золотом костюме исполнила песни Love Drought и Sandcastles из альбома Lemonade
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Скончавшийся 10 января прошлого года Дэвид Боуи получил посмертно пять Grammy, в том числе за последний альбом Blackstar, который вышел за два дня до смерти музыканта
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На премии не обошлось без политических заявлений. Например, во время выступления Кэти Перри на сцене появился плакат «We the People» - слова, которыми начинается конституция США
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Рианна в этом году осталась без наград, хотя была представлена в восьми номинациях
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Исполненная Джастином Тимберлейком композиция «Can't Stop the Feeling!» к мультфильму «Тролли» удостоилась награды как «Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа». На Grammy Тимберлейк не пришел, награда за эту работу для него уже не первая - в ноябре певец победил на American Music Awards (фото с той церемонии)
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Лучшим саундтреком признали музыку к картине «Звездные войны: Пробуждение силы», за которую композитор Джон Уильямс получил Grammy в номинации «Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа»
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