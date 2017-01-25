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Главные показы Недели моды Haute Couture в Париже

Тенденции и дизайнерские находки сезона весна/лето 2017
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Основные дефиле Haute Couture сезона весна/лето 2017 начались со второго для Недели моды в Париже показом Schiaparelli. Коллекция, представленная главным дизайнером марки Бертраном Гийоном, выстроена вокруг узнаваемых образов, которые в разное время прославили Эльзу Скьяпарелли: сюрреалистических рисунков и аппликаций, крупных абстрактных принтов, украшений в виде птичьей клетки, перьев, использованных как украшения для волос
Thibault Camus / AP
Основные дефиле Haute Couture сезона весна/лето 2017 начались со второго для Недели моды в Париже показом Schiaparelli. Коллекция, представленная главным дизайнером марки Бертраном Гийоном, выстроена вокруг узнаваемых образов, которые в разное время прославили Эльзу Скьяпарелли: сюрреалистических рисунков и аппликаций, крупных абстрактных принтов, украшений в виде птичьей клетки, перьев, использованных как украшения для волос
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В этот же день первую коллекцию Haute Couture представила новый креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри. Для дебютного шоу подготовили сказочный лес: вместо подиума модели в нарядах, напоминающих костюмы сказочных героев, дефилировали по лабиринту, устланному зеленой травой
Adrien Dirand / Christian Dior
В этот же день первую коллекцию Haute Couture представила новый креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри. Для дебютного шоу подготовили сказочный лес: вместо подиума модели в нарядах, напоминающих костюмы сказочных героев, дефилировали по лабиринту, устланному зеленой травой
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Российская модель Саша Лусс на показе Giambattista Valli
Giambattista Valli
Российская модель Саша Лусс на показе Giambattista Valli
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Ralph &amp; Russo не делает сенсационных коллекций, о которых пишут все модные СМИ, но из года в год остается верным всем принципам Haute Couture: ручная работа, идеальное качество исполнения, сложная отделка, ткани и материалы лучшего качества
Zacharie Scheurer / AP
Ralph & Russo не делает сенсационных коллекций, о которых пишут все модные СМИ, но из года в год остается верным всем принципам Haute Couture: ручная работа, идеальное качество исполнения, сложная отделка, ткани и материалы лучшего качества
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Второй день Недели начался с шоу Chanel. Для финального выхода Карл Лагерфельд выбрал Лили-Роуз Депп: дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради с 2015 г. стала рекламным лицом марки и представляет аромат № 5 L’Eau
Lucile Perron / Chanel
Второй день Недели начался с шоу Chanel. Для финального выхода Карл Лагерфельд выбрал Лили-Роуз Депп: дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради с 2015 г. стала рекламным лицом марки и представляет аромат № 5 L’Eau
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Лучший дизайнер 2016 г. по версии The Fashion Awards Демна Гвасалия в коллекции для собственного бренда Vetements продемонстрировал, как со стороны выглядят представители разных социальных групп, высмеяв, например, такие статусные атрибуты, как дорогие шубы, узнаваемые сумки
Catwalking / Getty Images
Лучший дизайнер 2016 г. по версии The Fashion Awards Демна Гвасалия в коллекции для собственного бренда Vetements продемонстрировал, как со стороны выглядят представители разных социальных групп, высмеяв, например, такие статусные атрибуты, как дорогие шубы, узнаваемые сумки
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В шоу Armani Prive главенствовал оранжевый цвет: Джорджио Армани сделал его основным в коллекции, а главный визажист Giorgio Armani Линда Кантелло придумала макияж в такой же гамме
Giorgio Armani
В шоу Armani Prive главенствовал оранжевый цвет: Джорджио Армани сделал его основным в коллекции, а главный визажист Giorgio Armani Линда Кантелло придумала макияж в такой же гамме
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Модель на показе Maison Margiela
Francois Mori / AP
Модель на показе Maison Margiela
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Донателла Версаче в этом году не стала проводить полноценный показ кутюрной линии Atelier Versace, ограничившись камерным показом для постоянных клиентов марки
Versace
Донателла Версаче в этом году не стала проводить полноценный показ кутюрной линии Atelier Versace, ограничившись камерным показом для постоянных клиентов марки
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  • Основные дефиле Haute Couture сезона весна/лето 2017 начались со второго для Недели моды в Париже показом Schiaparelli. Коллекция, представленная главным дизайнером марки Бертраном Гийоном, выстроена вокруг узнаваемых образов, которые в разное время прославили Эльзу Скьяпарелли: сюрреалистических рисунков и аппликаций, крупных абстрактных принтов, украшений в виде птичьей клетки, перьев, использованных как украшения для волос
  • В этот же день первую коллекцию Haute Couture представила новый креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри. Для дебютного шоу подготовили сказочный лес: вместо подиума модели в нарядах, напоминающих костюмы сказочных героев, дефилировали по лабиринту, устланному зеленой травой
  • Российская модель Саша Лусс на показе Giambattista Valli
  • Ralph &amp; Russo не делает сенсационных коллекций, о которых пишут все модные СМИ, но из года в год остается верным всем принципам Haute Couture: ручная работа, идеальное качество исполнения, сложная отделка, ткани и материалы лучшего качества
  • Второй день Недели начался с шоу Chanel. Для финального выхода Карл Лагерфельд выбрал Лили-Роуз Депп: дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради с 2015 г. стала рекламным лицом марки и представляет аромат № 5 L’Eau
  • Лучший дизайнер 2016 г. по версии The Fashion Awards Демна Гвасалия в коллекции для собственного бренда Vetements продемонстрировал, как со стороны выглядят представители разных социальных групп, высмеяв, например, такие статусные атрибуты, как дорогие шубы, узнаваемые сумки
  • В шоу Armani Prive главенствовал оранжевый цвет: Джорджио Армани сделал его основным в коллекции, а главный визажист Giorgio Armani Линда Кантелло придумала макияж в такой же гамме
  • Модель на показе Maison Margiela
  • Донателла Версаче в этом году не стала проводить полноценный показ кутюрной линии Atelier Versace, ограничившись камерным показом для постоянных клиентов марки
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