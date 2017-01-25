Главные показы Недели моды Haute Couture в Париже

Thibault Camus / AP

Основные дефиле Haute Couture сезона весна/лето 2017 начались со второго для Недели моды в Париже показом Schiaparelli. Коллекция, представленная главным дизайнером марки Бертраном Гийоном, выстроена вокруг узнаваемых образов, которые в разное время прославили Эльзу Скьяпарелли: сюрреалистических рисунков и аппликаций, крупных абстрактных принтов, украшений в виде птичьей клетки, перьев, использованных как украшения для волос

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