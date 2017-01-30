Победительницы конкурса «Мисс Вселенная» за последние 15 лет
Чаще всего соревнование выигрывали представительницы Венесуэлы
2002 г. Оксана Федорова (Россия). Спустя четыре месяца Оксана была лишена этого звания, которое перешло к Жюстин Пасек из Панамы
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2003 г. Амелия Вега (Доминиканская республика)
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2004 г. Дженнифер Хоукинс (Австралия)
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2005 г. Наталья Глебова (Канада)
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2006 г. Сулейка Ривера (Пуэрто-Рико)
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2007 г. Риё Мори (Япония)
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2008 г. Дайана Мендоса (Венесуэла)
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2009 г. Стефания Фернандес (Венесуэла)
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2010 г. Химена Наваррете (Мексика)
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2011 г. Лейла Лопеc (Ангола)
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2012 г. Оливия Кулпо (США)
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2013 г. Габриэла Ислер (Венесуэла)
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2014 г. Паулина Вега
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2015 г. Пиа Алонсо Вуртцбах (Филиппины)
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2016 г. Ирис Миттенар (Франция)
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