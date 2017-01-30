Линии жизни

Победительницы конкурса «Мисс Вселенная» за последние 15 лет

Чаще всего соревнование выигрывали представительницы Венесуэлы
Preloader gallery
2002 г. Оксана Федорова (Россия). Спустя четыре месяца Оксана была лишена этого звания, которое перешло к Жюстин Пасек из Панамы
Lynne Sladky / AP
2002 г. Оксана Федорова (Россия). Спустя четыре месяца Оксана была лишена этого звания, которое перешло к Жюстин Пасек из Панамы
1/15
2003 г. Амелия Вега (Доминиканская республика)
AP
2003 г. Амелия Вега (Доминиканская республика)
2/15
2004 г. Дженнифер Хоукинс (Австралия)
AP
2004 г. Дженнифер Хоукинс (Австралия)
3/15
2005 г. Наталья Глебова (Канада)
AP
2005 г. Наталья Глебова (Канада)
4/15
2006 г. Сулейка Ривера (Пуэрто-Рико)
AP
2006 г. Сулейка Ривера (Пуэрто-Рико)
5/15
2007 г. Риё Мори (Япония)
AP
2007 г. Риё Мори (Япония)
6/15
2008 г. Дайана Мендоса (Венесуэла)
AP
2008 г. Дайана Мендоса (Венесуэла)
7/15
2009 г. Стефания Фернандес (Венесуэла)
AP
2009 г. Стефания Фернандес (Венесуэла)
8/15
2010 г. Химена Наваррете (Мексика)
AP
2010 г. Химена Наваррете (Мексика)
9/15
2011 г. Лейла Лопеc (Ангола)
AP
2011 г. Лейла Лопеc (Ангола)
10/15
2012 г. Оливия Кулпо (США)
AP
2012 г. Оливия Кулпо (США)
11/15
2013 г. Габриэла Ислер (Венесуэла)
Pavel Golovkin / AP
2013 г. Габриэла Ислер (Венесуэла)
12/15
2014 г. Паулина Вега
Wilfredo Lee / AP
2014 г. Паулина Вега
13/15
2015 г. Пиа Алонсо Вуртцбах (Филиппины)
John Locher / AP
2015 г. Пиа Алонсо Вуртцбах (Филиппины)
14/15
2016 г. Ирис Миттенар (Франция)
Bullit Marquez / AP
2016 г. Ирис Миттенар (Франция)
15/15
  • 2002 г. Оксана Федорова (Россия). Спустя четыре месяца Оксана была лишена этого звания, которое перешло к Жюстин Пасек из Панамы
  • 2003 г. Амелия Вега (Доминиканская республика)
  • 2004 г. Дженнифер Хоукинс (Австралия)
  • 2005 г. Наталья Глебова (Канада)
  • 2006 г. Сулейка Ривера (Пуэрто-Рико)
  • 2007 г. Риё Мори (Япония)
  • 2008 г. Дайана Мендоса (Венесуэла)
  • 2009 г. Стефания Фернандес (Венесуэла)
  • 2010 г. Химена Наваррете (Мексика)
  • 2011 г. Лейла Лопеc (Ангола)
  • 2012 г. Оливия Кулпо (США)
  • 2013 г. Габриэла Ислер (Венесуэла)
  • 2014 г. Паулина Вега
  • 2015 г. Пиа Алонсо Вуртцбах (Филиппины)
  • 2016 г. Ирис Миттенар (Франция)
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото