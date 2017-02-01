Афиша на выходные: «Моя Москва», «Притяжение» и все для водных видов спорта

Moscow Dive Show

Выставка Moscow Dive Show пройдёт в двух павильонах выставочного центра «Сокольники». Первый павильон посвящён подводной тематике — тут будет представлено снаряжение для дайвинга, подводной охоты и фридайвинга, а также информация о программах обучения дайвингу и инструкторах. Во втором павильоне представят товары и услуги для яхтинга, кайтинга, сёрфинга и водного туризма, а также организуют отдельное пространство с экипировкой, мастер-классами и программами для детей и подростков, с 3 по 5 февраля

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