Афиша на выходные: «Моя Москва», «Притяжение» и все для водных видов спорта
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Притяжение» Федора Бондарчука — первый в истории нового российского кино фильм про инопланетян. И на удивление удачный: авторам удалось соединить социальность современной западной фантастики с традициями советского детского кино
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Владимир Юровский проведет в концертном исполнении мифологически-комическую оперу Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» с интернациональным составом солистов (в котором значатся Мелани Динер и сэр Томас Аллен) и Госоркестром имени Светланова. В Концертном зале Чайковского, 4 февраля, 19:00
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В прокат выходит претендент на «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер» Асгара Фархади, за которого самый известный сейчас в мире иранский режиссер уже получил два приза в Каннах, номинацию на «Золотой глобус» и премию Национального совета кинокритиков США
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4 февраля в «Крылатском» пройдут городские соревнования по конькобежному спорту для всех желающих. Помимо выявления лучших среди любителей в программе мастер-классы по фигурному катанию, консультации тренеров по фигурному катанию, показательные выступлениями спортсменов по хоккею с мячом и хоккею с шайбой. Также для всех желающих будет открыта игровая зона, где можно сыграть в настольный теннис, дартс, в «веселые старты» и соревнования по армспорту
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«Турандот» Пуччини в театре «Геликон-опера» – остроумная постановка Дмитрия Бертмана, а главное - долгожданный дебют в России Владимира Федосеева в качестве оперного постановщика. 3 и 4 февраля, 19:00
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«Моя Москва» Семена Файбисовича в Музее Москвы вызывает самые светлые и радостные чувства, художник представляет нам повседневность в божественном свете старой живописи, прославляя все, что попало в камеру его телефона
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В ресторане Balzi Rossi стартуют ланчи с шеф-поваром Эммануэле Монгило, где он будет подробно рассказывать, как готовит знаковые блюда из меню ресторана: от обсуждения выбора продуктов до кулинарного шоу и дегустации. 4 февраля, с 13:00 до 15:00. Мероприятие рассчитано на 12 гостей, стоимость для одного человека - 2500 руб.
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Выставка Moscow Dive Show пройдёт в двух павильонах выставочного центра «Сокольники». Первый павильон посвящён подводной тематике — тут будет представлено снаряжение для дайвинга, подводной охоты и фридайвинга, а также информация о программах обучения дайвингу и инструкторах. Во втором павильоне представят товары и услуги для яхтинга, кайтинга, сёрфинга и водного туризма, а также организуют отдельное пространство с экипировкой, мастер-классами и программами для детей и подростков, с 3 по 5 февраля
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В клубе Volta пройдёт 11-й Московский фестиваль регги, его центральное событие - концерт, посвящённый Бобу Марли. 4 февраля, 19:00
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Выставка «Свидетельства» в «Гараже» проходит последние дни. Формально в авторах здесь стоят кроме современного американского художника два давних усопших гения — Франсиско Гойя и Сергей Эйзенштейн. Оба для маститого Лонго коллеги больше, чем учителя и объекты исследования. Его собственные произведения выполнены технически виртуозно, очень эффектно — с первого взгляда и не поймешь, что перед тобой рукотворные создания, а не увеличенные фотографии
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