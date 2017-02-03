Досуг

В парке Горького проводили зиму

Как отпраздновали последний день Масленицы
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Масленицу в Москве праздновали больше недели - с 17 по 26 февраля. В парке Горького празднику отвели два дня - последние выходные Масленичной недели
Андрей Гордеев / Ведомости
Масленицу в Москве праздновали больше недели - с 17 по 26 февраля. В парке Горького празднику отвели два дня - последние выходные Масленичной недели
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Оба дня в парке проходили живые концерты и выступления диджеев
Андрей Гордеев / Ведомости
Оба дня в парке проходили живые концерты и выступления диджеев
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Всех гостей встречали «обнимонстры», с которыми можно было обниматься и сфотографироваться
Андрей Гордеев / Ведомости
Всех гостей встречали «обнимонстры», с которыми можно было обниматься и сфотографироваться
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Вечером начиналось световое шоу
Андрей Гордеев / Ведомости
Вечером начиналось световое шоу
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Празднование Масленицы не обошлось без блинов
Андрей Гордеев / Ведомости
Празднование Масленицы не обошлось без блинов
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Организаторы предлагали блины по рецептам со всего мира
Андрей Гордеев / Ведомости
Организаторы предлагали блины по рецептам со всего мира
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Масленица в парке Горького
Андрей Гордеев / Ведомости
Масленица в парке Горького
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Гости Масленицы
Андрей Гордеев / Ведомости
Гости Масленицы
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Декор к празднику
Андрей Гордеев / Ведомости
Декор к празднику
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Масленица в парке Горького
Андрей Гордеев / Ведомости
Масленица в парке Горького
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  • Масленицу в Москве праздновали больше недели - с 17 по 26 февраля. В парке Горького празднику отвели два дня - последние выходные Масленичной недели
  • Оба дня в парке проходили живые концерты и выступления диджеев
  • Всех гостей встречали «обнимонстры», с которыми можно было обниматься и сфотографироваться
  • Вечером начиналось световое шоу
  • Празднование Масленицы не обошлось без блинов
  • Организаторы предлагали блины по рецептам со всего мира
  • Масленица в парке Горького
  • Гости Масленицы
  • Декор к празднику
  • Масленица в парке Горького
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