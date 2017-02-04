Памяти Георгия Тараторкина

Малышев Николай / ТАСС

Тараторкин родился 11 января 1945 г. в Ленинграде. В 1966 г. окончил студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева. На фото момент съемок фильма «История неизвестного человека», 1980 г.

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