Памяти Георгия Тараторкина
Актер скончался на 73-м году жизни
На 73-м году жизни умер актер театра и кино Георгий Тараторкин. Об этом сообщается на сайте Театра имени Моссовета
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«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 г. после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», – говорится в сообщении. На фото сцена из спектакля «Виноватые», 1978 г., справа актриса Елена Валюшкина
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Тараторкин родился 11 января 1945 г. в Ленинграде. В 1966 г. окончил студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева. На фото момент съемок фильма «История неизвестного человека», 1980 г.
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Актер снялся более чем в 30 фильмах. Среди них «Преступление и наказание» Льва Кулиджанова 1969 г. (роль Раскольникова)
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Георгий Тараторкин запомнился ролями в фильмах «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство» (на фото кадр из фильма), «Богач, бедняк»
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В 1984 г. Тараторкину было присвоено звание народного артиста РСФСР. Был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска». Преподавал во ВГИКе актерское мастерство. На фото момент спектакля «Римская комедия (Дион)» в Театре имени Моссовета, 2014 г.
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