Сюрпризы и победители «Оскара»
Впервые в истории премии лучший фильм года объявляли дважды
В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения кинопремий «Оскар». Лучшим фильмом года стала картина «Лунный свет»
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Победителя в номинации «Лучший фильм» объявили со второй попытки. Сначала Уоррен Битти после паузы назвал «Ла-ла ленд», но затем выяснилось, что произошла ошибка и «Оскар» присужден ленте «Лунный свет». Оказалось, что Битти и Фэй Данауэй, которые представляли номинацию, по ошибке вручили не тот конверт
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В итоге «Ла-ла ленд» получил шесть «Оскаров» из 14 номинаций: за операторскую работу, работу художника-постановщика, музыку, песню, главную женскую роль и режиссуру. Создатель «Ла-ла ленд» Дэмьен Шазелл (на фото в центре) стал самым молодым режиссером – обладателем «Оскара» в истории награды
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Награду лучшей актрисе Эмме Стоун вручал триумфатор прошлого года Леонардо Ди Каприо
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Джон Ледженд исполнил во время премии композициии City of Stars и Audition из "Ла ла ленд", номинированные как "Лучшая песня". Победителем признали City of Stars
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Почетную премию за вклад в киноискусство получил Джеки Чан
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Лучшим иностранным фильмом признали работу иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер». Фахради и исполнительница главной роли Таране Алидусти отказались приехать на «Оскар» в знак протеста против политики Дональда Трампа в отношении правил въезда в США. Также на церемонии не оказалось оператора лучшего короткометражного документального фильма «Белые шлемы» (на фото его авторы) - ему не дали визу
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По традиции на церемонии вспомнили актеров и режиссеров, умерших в прошедшем году. На фото: актриса Кэрри Фишер
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Лучшим анимационным фильмом назвали "Зверополис"
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В номинации «Лучший актер первого плана» победил Кейси Эффлек за работу в картине «Манчестер у моря»
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Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона «Ограды» (на фото), и Махершала Али, снявшийся в «Лунном свете»
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