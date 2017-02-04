Сюрпризы и победители «Оскара»

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Победителя в номинации «Лучший фильм» объявили со второй попытки. Сначала Уоррен Битти после паузы назвал «Ла-ла ленд», но затем выяснилось, что произошла ошибка и «Оскар» присужден ленте «Лунный свет». Оказалось, что Битти и Фэй Данауэй, которые представляли номинацию, по ошибке вручили не тот конверт

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