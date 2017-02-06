Карнавалы-рекордсмены: самые выдающиеся праздники в мире
Где веселятся дольше, больше или дороже всего
Самый масштабный карнавал проводят в Рио-де-Жанейро: в 2004 г. он был внесен в Книгу рекордов Гинесса как самый большой карнавал в мире. По информации издания The Rio Times, в 2016 г. около 1 млн туристов посетили город в период карнавала и принесли $740 млн в местную экономику. В 2017 г. праздник будет проходить с 24 по 28 февраля, в нем примут участие 200 школ самбо и 300 местных уличных коллективов
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Ближайший конкурент Рио - карнавал Notting Hill в Лондоне: ежегодно его посещает приблизительно 2 млн человек, пишет The Telegraph. Газета The Gardian сообщает, что карнавал приносит 93 млн фунтов стерлингов в экономику Лондона (правда, около 7 млн фунтов из них тратится на обеспечение безопасности). Карнавал проводится ежегодно в последние выходные августа
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Один из старейших карнавалов в мире проводится в Ницце. Первое упоминание о нем относится к 1294 г. В нынешнем виде - «Парад света» и «Парад цветов» - карнавал проходит с 1873 г. По данным Nice Convention and Visitors Bureau, в 2016 г. карнавал посетили около 1 млн гостей, купивших билеты более чем на 2 млн евро. В 2017 г. праздник пройдет с 11 по 25 февраля, его тема – «Король энергии»
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Другой старейший карнавал - маскарад в Венеции - является также одним из самых дорогих для посетителей: хотя вход на уличные мероприятия бесплатный, участие в балах оплачивается отдельно. Стоимость билета начинается от 113 евро и может доходить до 3500 евро на человека, при этом наличие маски и костюма обязательно. В этом году Венецианский карнавал проходит с 11 по 28 февраля
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Дольше остальных проходит карнавал Limoux во французском Лиму. Формально он продолжается с 22 января по 2 апреля, хотя основные мероприятия приходятся на субботу и воскресенье. Традиция карнавала в Лиму сформировалась в XIV веке, когда мельники праздновали выплату повинности монастырю - они выходили в город и разбрасывали муку. Сейчас участники шествий разбрасывают сладости
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Самый знаменитый карнавал Германии проходит в Кельне, а самый продолжительный - в Дюссельдорфе. Он проводится с 11 ноября до 28 февраля. Праздник начинается ежегодно 11 числа, 11 месяца в 11 часов 11 минут, но основные мероприятия проходят в феврале. За время карнавала организуют более 300 сессий и костюмированных балов. Одни из самых знаменитых - шествия с огромными карикатурами политиков из папье-маше
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Полтора месяца проходит «Карнавал страны» в Аргентине, по тематике очень похожий на карнавал в Рио. В 2017 г. он продлится с 14 января по 26 февраля. Карнавал проходит по всей стране, но одним из главных мест празднования является город Гуалегайчу. Цены на билеты начинаются от 190 аргентинских песо
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Carnaval de Binche в Бельгии в 2003 г. признан наследием ЮНЕСКО. Хотя карнавал идет всего пару дней, подготовка к нему начинается за шесть недель. Главный персонаж карнавала – Жиль (на фото), которым наряжаются около тысячи участников карнавала ежегодно
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Карнавал в Оруро (Боливия) включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2001 г. За 3 дня и 3 ночи праздника проходит парад с участием более 50 групп народных танцев, 150 коллективов и 10 000 музыкантов. По данным портала bolivianlife.com, ежегодно его посещают порядка 400 000 зрителей
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