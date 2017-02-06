Карнавалы-рекордсмены: самые выдающиеся праздники в мире

Lionel Cironneau / AP

Один из старейших карнавалов в мире проводится в Ницце. Первое упоминание о нем относится к 1294 г. В нынешнем виде - «Парад света» и «Парад цветов» - карнавал проходит с 1873 г. По данным Nice Convention and Visitors Bureau, в 2016 г. карнавал посетили около 1 млн гостей, купивших билеты более чем на 2 млн евро. В 2017 г. праздник пройдет с 11 по 25 февраля, его тема – «Король энергии»

3/9