В Петербурге открылась выставка Сергея Шнурова

Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

«Выбирая в начале жизни между «Кока-колой» и «Пепси-колой», а в конце между «Роллс-Ройсом» и «Бентли», человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность», – говорится на сайте выставки

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