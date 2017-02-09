В Петербурге открылась выставка Сергея Шнурова
Экспонаты «Ретроспективы брендреализма» выставлены в музее современного искусства «Эрарта»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свои работы на выставке «Ретроспектива брендреализма» в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге
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«Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно», – говорится на сайте выставки
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Посетители выставки
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«Выбирая в начале жизни между «Кока-колой» и «Пепси-колой», а в конце между «Роллс-Ройсом» и «Бентли», человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность», – говорится на сайте выставки
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Один из экспонатов
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Сергей Шнуров на открытии
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Выставка будет работать в музее до 9 апреля
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На сайте певец уточняет, что все работы выполнены с использованием современных экологически чистых материалов по старинным технологиям
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Экспонаты выставки
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