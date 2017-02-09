Досуг

В Петербурге открылась выставка Сергея Шнурова

Экспонаты «Ретроспективы брендреализма» выставлены в музее современного искусства «Эрарта»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свои работы на выставке «Ретроспектива брендреализма» в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге
Алексей Даничев / РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свои работы на выставке «Ретроспектива брендреализма» в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге
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«Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно», – говорится на сайте выставки
Сергей Коньков/ТАСС
«Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно», – говорится на сайте выставки
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Посетители выставки
Сергей Коньков/ТАСС
Посетители выставки
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«Выбирая в начале жизни между «Кока-колой» и «Пепси-колой», а в конце между «Роллс-Ройсом» и «Бентли», человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность», – говорится на сайте выставки
Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
«Выбирая в начале жизни между «Кока-колой» и «Пепси-колой», а в конце между «Роллс-Ройсом» и «Бентли», человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность», – говорится на сайте выставки
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Один из экспонатов
Алексей Даничев / РИА Новости
Один из экспонатов
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Сергей Шнуров на открытии
Сергей Коньков/ТАСС
Сергей Шнуров на открытии
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Выставка будет работать в музее до 9 апреля
Сергей Коньков/ТАСС
Выставка будет работать в музее до 9 апреля
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На сайте певец уточняет, что все работы выполнены с использованием современных экологически чистых материалов по старинным технологиям
Сергей Коньков/ТАСС
На сайте певец уточняет, что все работы выполнены с использованием современных экологически чистых материалов по старинным технологиям
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Экспонаты выставки
Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Экспонаты выставки
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  • Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свои работы на выставке «Ретроспектива брендреализма» в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге
  • «Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно», – говорится на сайте выставки
  • Посетители выставки
  • «Выбирая в начале жизни между «Кока-колой» и «Пепси-колой», а в конце между «Роллс-Ройсом» и «Бентли», человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность», – говорится на сайте выставки
  • Один из экспонатов
  • Сергей Шнуров на открытии
  • Выставка будет работать в музее до 9 апреля
  • На сайте певец уточняет, что все работы выполнены с использованием современных экологически чистых материалов по старинным технологиям
  • Экспонаты выставки
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