Афиша на выходные: шедевры Византии, ретроспектива Дэнни Бойла и Джей-Джей Йохансон

Центр фотографии имени братьев Люмьер

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась первая в России выставка фотографа моды Дениса Пила, снимавшего для Vogue, GQ, Vanity Fair. Экспозиция представит 60 работ, большинство из которых сделаны в 1980-х годах – на пике карьеры Пила. 12 февраля в 14:00 Центр организует экскурсию по выставке, во время которой расскажут, как развивалась карьера Пила, об эпохе супермоделей и о деталях работы фотографа

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