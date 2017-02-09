Афиша на выходные: шедевры Византии, ретроспектива Дэнни Бойла и Джей-Джей Йохансон
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась первая в России выставка фотографа моды Дениса Пила, снимавшего для Vogue, GQ, Vanity Fair. Экспозиция представит 60 работ, большинство из которых сделаны в 1980-х годах – на пике карьеры Пила. 12 февраля в 14:00 Центр организует экскурсию по выставке, во время которой расскажут, как развивалась карьера Пила, об эпохе супермоделей и о деталях работы фотографа
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«Шедевры Византии» в Третьяковской галерее – выставка небольшая, но очень красивая. Каждый из восемнадцати экспонатов, привезенных из Греции, достоин внимания и доставляет радость. Особенно богородичные иконы, нежные, прекрасного письма
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К выходу в прокат сиквела знаменитого фильма Дэнни Бойла «На игле» в «Формуле Кино Горизонт» проводят ретроспективу режиссера. В программе, идущей до 13 февраля, не только киноработы Бойла — от дебютной «Неглубокой могилы» до «Миллионера из трущоб», — но и, например, показ спектакля «Франкенштейн» с Джонни Ли Миллером и Бенедиктом Камбербатчем
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Выставка Пушкинского музея «Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники», можно предположить, обречена на успех. И экспозиция вполне оправдывает зрительские ожидания – она празднично и артистично выстроена, хорошо представляет упомянутых в названии художников, ну а «других» – фрагментами
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Ресторан «Фаренгейт» пригласил в Москву со-основателя и бывшего шефа ресторана NOMA Мэдса Рефслунда, который серию ужинов. В специальном сет-меню восемь подач, например, гребешок с пахтой и хреном, зобная железа с цветной капустой и воздушный голандез, дегидрированные фрукты с граните из проростков пшеницы. Стоимость сета - 4900 руб. 10 и 11 февраля, с 19:30
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В Центре документального кино показывают «Путешествие с Джимом Джармушем» и «За кадром: Джим Джармуш», которые расскажут о работе знаменитого режиссера над фильмами «Предел контроля» и «Выживут только любовники». Обе документальные уникальны - Джармуш впервые позволил снимать процесс своей работы
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Всего две недели назад шведский электронщик Джей-Джей Йохансон приезжал в Москву с концертом, а в эту субботу выступит диджей-сетом в Noor Bar
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"Пять истин" - видеоинсталляция, работающая в фойе электротеатра "Станиславский", создала ее британский режиссер Кэти Митчелл, которую называют королевой, а то и демоном технологических инноваций. Митчелл записала на видео монолог Офелии, который актриса Мишель Терри исполнила в пяти разных вариантах: так, как могли бы поставить эту сцену Константин Станиславский, Антонен Арто, Берхольт Брехт, Ежи Гротовский и Питер Брук
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«Молчание» - религиозная драма Мартина Скорсезе по роману о последнем миссионере-иезуите в средневековой Японии. Американский классик шел к экранизации четверть века. И не зря: "Молчание" достойно стать в ряд его лучших ф
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