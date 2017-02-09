«Манчестер Юнайтед» продает больше «Реала», а Месси обогнал Роналду
Кто заработал на футболках больше всех в 2016 году
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обошел все другие команды мира по общим продажам футболок с клубной символикой, пишет The Sun. Благодаря приобретению таких звезд, как Поль Погба и Златан Ибрагимович (на фото), за 2016 г. клубу удалось реализовать 2,85 млн футболок. Футболки Погба и Ибрагимовича также оказались в числе наиболее популярных у фанатов - в топе продаж они на третьем и четвертом местах. 2016 г. для «Манчестер Юнайтед» стал очень удачным в финансовом плане. По данным deloitte, клуб заработал 689 млн евро
1/10
На втором месте по продажам - «Реал Мадрид», реализовавший 2,29 млн футболок. Главная звезда клуба Криштиану Роналду стал вторым в топе самых популярных футболистов по продажам своих футболок. Общий же доход «Реала» в 2016 г. составил 620,1 млн евро - это третье место в списке самых прибыльных клубов
2/10
«Барселона» продала за прошедший год 1,98 млн футболок - это третье место топа. Зато футболки Лионеля Месси оказались самыми продаваемыми, а суммарная прибыль клуба оказалась чуть выше, чем у главного соперника по испанскому чемпионату, - 620,2 млн евро
3/10
Четвертое место по продажам футболок занял еще один английский клуб - «Челси» - с 1,65 млн проданных изделий
4/10
Самый успешный немецкий клуб в топе - «Бавария». Им удалось продать 1,5 млн футболок
5/10
«Арсенал» продал 1,225 млн футболок, большинство из которых составили футболки атакующего полузащитника Месута Озила
6/10
Остальные клубы продают гораздо меньше лидеров. Например, итальянский «Ювентус» в 2016 г. реализовал только 850 000 футболок
7/10
Английский "Ливерпуль" продал за год 705 000 футболок
8/10
Единственный французский участник рейтинга - PSG. В 2016 г. клуб реализовал 685 000 футболок
9/10
Замыкает десятку итальянский «Милан» – с 650 000 проданных футболок
10/10