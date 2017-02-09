«Манчестер Юнайтед» продает больше «Реала», а Месси обогнал Роналду

Francisco Seco / AP

На втором месте по продажам - «Реал Мадрид», реализовавший 2,29 млн футболок. Главная звезда клуба Криштиану Роналду стал вторым в топе самых популярных футболистов по продажам своих футболок. Общий же доход «Реала» в 2016 г. составил 620,1 млн евро - это третье место в списке самых прибыльных клубов

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