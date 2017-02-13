Победители премии World Press Photo 2016
Главный приз получил турецкий фотограф, заснявший убийство российского посла в Турции
Жюри конкурса фотожурналистов World Press Photo объявило победителей 2016 г. По условиям конкурса лучших определяют в восьми номинациях — в каждой называют первое, второе и третье места. Также в каждой номинации отдельно награждают авторов одиночных снимков и серий фотографий. Обладателя главной награды — приза «Фотография года» — выбирают из победителей номинаций. В этом году среди победителей четыре фотографа из России. Конкурс World Press Photo проводится с 1955 г. и считается самым престижным для фоторепортеров
Главный приз 60-й ежегодной международной премии World Press Photo получил турецкий фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбиличи, который заснял убийство российского посла Андрея Карлова в Турции. Об этом сообщает AP. Озбиличи – победитель в номинации «Горячие новости» с серией снимков убийства посла
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Снимок Джамала Таракая, сделанный в Пакистане, - победитель в категории «Горячие новости», одиночное фото. Адвокаты оказывают помощь раненным коллегам, пострадавшим от взрыва бомбы в момент заседания
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Лауреатами конкурса World Press Photo также стали четверо российских фотографов. В категории «Повседневная жизнь» второе место заняла Елена Аносова с серией фотографий «Не по пути», на которых изображена жизнь в небольшом поселке на реке Нижняя Тунгуска. К нему не ведет никаких дорог, а связь с остальным миром осуществляется с помощью вертолета, который прилетает дважды в месяц
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Первое место в категории «Повседневная жизнь» получила Паола Бронштейн за фотографию «Молчаливые жертвы забытой войны», снятую в госпитале Кабула
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Сергей Пономарев получил второе место в категории «Главные новости» с серией фотографий, сделанных в Ираке. На них запечатлено, как вооруженные силы пытаются изгнать радикальную группировку «Исламское государство» (запрещена в России) из Мосула
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Первое место в категории «События» досталось Лорану Ван дер Стокту. Снимок – отражение ужаса, застывшего на лицах детей в Мосуле. В их доме проходит обыск
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Серия фотографий под названием «Черные дни Украины» Валерия Мельникова стала победителем в категории «Долгосрочные проекты». Эти снимки показывают людей, ставших жертвами продолжающегося с 2014 г. конфликта между самопровозглашенными республиками и официальными украинскими властями
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Третье место в категории «Люди» получила Кристина Кормилицына с фотографией, сделанной 12 февраля 2016 г. на Кубе. На снимке под названием «Верность» женщина гладит по голове прильнувшую к ней девочку, сидя в большом кресле в полицейском участке в городе Камагуэй. Над ними висит портрет Фиделя Кастро
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Второе место в категории «Люди» получил снимок «Мольба о чуде» фотографа Робин Хаммонд. На нем изображена душевнобольная Хелен
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Снимок Магнуса Веннмана, запечатлевший пятилетнюю Маху в лагере для беженцев, занял первое место в категории «Люди». На фото девочка, неделю назад сбежавшая с родителями из Ирака
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Майкл Винс Ким – победитель в категории «Люди», серия снимков. Его фотографии рассказывают историю о молодых мексиканцах с корнями корейцев и индейцев майя
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Фотография Тома Дженкинса заняла первое место в категории «Спорт / Портреты». Жокей перелетает через лошадь во время состязаний
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Победитель в категории «Спорт», серия фотографий – снимки Джованни Каприотти, показывающие пару геев-рэгбистов, играющих в одной команде
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Снимок Фрэнсиса Переса, запечатлевший морскую черепаху, попавшую в рыболовную сеть, занял первое место в категории "Природа. Портреты"
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Фотографии носорогов, покалеченных браконьерами, – победители категории «Природа», серия снимков
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