Победители премии World Press Photo 2016

Главный приз получил турецкий фотограф, заснявший убийство российского посла в Турции

Жюри конкурса фотожурналистов World Press Photo объявило победителей 2016 г. По условиям конкурса лучших определяют в восьми номинациях — в каждой называют первое, второе и третье места. Также в каждой номинации отдельно награждают авторов одиночных снимков и серий фотографий. Обладателя главной награды — приза «Фотография года» — выбирают из победителей номинаций. В этом году среди победителей четыре фотографа из России. Конкурс World Press Photo проводится с 1955 г. и считается самым престижным для фоторепортеров