В Венеции проходит ежегодный карнавал

Luca Bruno / AP

Маскарад в Венеции - один из самых дорогих карнавалов для посетителей. Хотя вход на уличные мероприятия бесплатный, участие в балах оплачивается отдельно. Стоимость билета начинается от 113 евро и может доходить до 3500 евро на человека

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