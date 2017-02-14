Досуг

В Венеции проходит ежегодный карнавал

В этом году он продлится с 11 по 28 февраля
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11 февраля в Венеции стартовал традиционный ежегодный каранавал. Он продлится до 28 февраля. Тема праздника в этом году звучит как «Креатив. Ярмарка тщеславия», а художественным руководителем карнавала стал режиссер Марко Маккапани, ранее организовывающий показы для Versace, Armani, Valentino, пишет ТАСС. На фото: фрагмент церемонии открытия
Luca Bruno / AP
11 февраля в Венеции стартовал традиционный ежегодный каранавал. Он продлится до 28 февраля. Тема праздника в этом году звучит как «Креатив. Ярмарка тщеславия», а художественным руководителем карнавала стал режиссер Марко Маккапани, ранее организовывающий показы для Versace, Armani, Valentino, пишет ТАСС. На фото: фрагмент церемонии открытия
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По традиции карнавал начинается на венецианских каналах, где в выходные 11 и 12 февраля прошли водные световые шоу на лодках и гондолах
Tony Gentile / Reuters
По традиции карнавал начинается на венецианских каналах, где в выходные 11 и 12 февраля прошли водные световые шоу на лодках и гондолах
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Парад зомби на улицах Венеции
Luca Bruno / AP
Парад зомби на улицах Венеции
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Главные карнавальные события - «Праздник Марий» и «Полет Ангела» - запланированы на вторые выходные, 18 и 19 февраля
Marco Bertorello / AFP
Главные карнавальные события - «Праздник Марий» и «Полет Ангела» - запланированы на вторые выходные, 18 и 19 февраля
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В программе карнавала запланировано более 100 событий - уличных спектаклей, шествий, концертов, танцевальных выступлений, выставок
Tony Gentile / Reuters
В программе карнавала запланировано более 100 событий - уличных спектаклей, шествий, концертов, танцевальных выступлений, выставок
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Маскарад в Венеции - один из самых дорогих карнавалов для посетителей. Хотя вход на уличные мероприятия бесплатный, участие в балах оплачивается отдельно. Стоимость билета начинается от 113 евро и может доходить до 3500 евро на человека
Luca Bruno / AP
Маскарад в Венеции - один из самых дорогих карнавалов для посетителей. Хотя вход на уличные мероприятия бесплатный, участие в балах оплачивается отдельно. Стоимость билета начинается от 113 евро и может доходить до 3500 евро на человека
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Центральное событие карнавала - «Спуск Ангела» с колокольни на площади Святого Марка, в этом году он состоится 19 февраля
Imago / ТАСС
Центральное событие карнавала - «Спуск Ангела» с колокольни на площади Святого Марка, в этом году он состоится 19 февраля
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Танцор во время церемонии открытия карнавала
Tony Gentile / Reuters
Танцор во время церемонии открытия карнавала
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Обязательный атрибут участника - маска
Tony Gentile / Reuters
Обязательный атрибут участника - маска
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В этом году власти города приняли повышенные меры безопасности. Сотрудники полиции будут дежурить не только на островной части Венеции, но и в материковых районах, где установили заградительные барьеры против несанкционированного проезда крупногабаритного транспорта
Luca Bruno / AP
В этом году власти города приняли повышенные меры безопасности. Сотрудники полиции будут дежурить не только на островной части Венеции, но и в материковых районах, где установили заградительные барьеры против несанкционированного проезда крупногабаритного транспорта
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  • 11 февраля в Венеции стартовал традиционный ежегодный каранавал. Он продлится до 28 февраля. Тема праздника в этом году звучит как «Креатив. Ярмарка тщеславия», а художественным руководителем карнавала стал режиссер Марко Маккапани, ранее организовывающий показы для Versace, Armani, Valentino, пишет ТАСС. На фото: фрагмент церемонии открытия
  • По традиции карнавал начинается на венецианских каналах, где в выходные 11 и 12 февраля прошли водные световые шоу на лодках и гондолах
  • Парад зомби на улицах Венеции
  • Главные карнавальные события - «Праздник Марий» и «Полет Ангела» - запланированы на вторые выходные, 18 и 19 февраля
  • В программе карнавала запланировано более 100 событий - уличных спектаклей, шествий, концертов, танцевальных выступлений, выставок
  • Маскарад в Венеции - один из самых дорогих карнавалов для посетителей. Хотя вход на уличные мероприятия бесплатный, участие в балах оплачивается отдельно. Стоимость билета начинается от 113 евро и может доходить до 3500 евро на человека
  • Центральное событие карнавала - «Спуск Ангела» с колокольни на площади Святого Марка, в этом году он состоится 19 февраля
  • Танцор во время церемонии открытия карнавала
  • Обязательный атрибут участника - маска
  • В этом году власти города приняли повышенные меры безопасности. Сотрудники полиции будут дежурить не только на островной части Венеции, но и в материковых районах, где установили заградительные барьеры против несанкционированного проезда крупногабаритного транспорта
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