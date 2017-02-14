Афиша на выходные: «Зверопой», рок-фестиваль и российские художники в «Гараже»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Анимация в «Зверопое», новом мультфильме о приключениях смешных животных, стандартная, но дело спасают детали – да-да, как в роликах со смешными животными. А еще в русской озвучке есть фраза «Денег нет, но ты держись», на которой в зале хохочут взрослые, а дети поймут, про что это, когда подрастут
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Площадка музыкального форума «РокФECT», как всегда, объединит ветеранов отечественного рока и молодые команды. Хедлайнером фестиваля станет группа «Кипелов». Stadium Live, 11 марта, 20:00
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10 и 11 марта в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» показывают классические голливудские мюзиклы «Звуки музыки» (на фото)и «Кабаре». Оба идут на языке оригинала, с субтитрами
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В выходные матчи российского футбольного чемпионата сыграют две московские команды. 11 марта ЦСКА принимает «Томь», 12-го «Спартак» встречается с «Анжи»
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«Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968» в Пушкинском музее – очень эмоциональная, сильная, зрелищная и интеллектуально продуманная выставка, где послевоенное европейское искусствовпервые представлено без разделения на западное и восточное
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Экспозиция «Искусство Европы 1945–1968» - часть фестиваля «Оттепель: лицом к будущему», проходящего в Третьяковской галерее, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Музее Москвы и парке Горького. Выставки будут сопровождаться кинопоказами в ЦДК. Там покажут ранние работы латвийского документалиста Герца Франка, «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма (на фото), «Первый рейс к звездам» о покорении космоса и «Улицу Горького» о нынешней Тверской
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Музей «Гараж» открыл весеннюю серию выставок. Центральная – Триеннале российского современного искусства – большая и интересная. Работы художников хорошо известных находятся рядом с теми, чтобыли найдены во время поездок по стране
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Третий сезон хореографического фестиваля «Ключи» представит подборку экспериментальных танцевальных постановок со всей России. Особых условий участникам организаторы не ставят, поэтому команды покажут свое видение современного танца. Культурный центр «Москвич», 12 марта, 18:30
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12 марта заканчивает работу выставка «Грузинский авангард: 1900-1930-е» - главный весенний хит Пушкинского музея. Ее успех неудивителен: экспозиция вполне оправдывает зрительские ожидания – она празднично и артистично выстроена, хорошо представляет упомянутых в названии художников, ну а «других» – фрагментами
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"Логан" - финальная часть трилогии о мутанте Росомахе, возможно, самом популярном герое вселенной "Людей Икс" (все-таки ни у кого нет стольких сольных выходов). Фильм нетипичен для комикса, очень мрачен и кровав
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