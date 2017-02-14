Афиша на выходные: «Зверопой», рок-фестиваль и российские художники в «Гараже»

Universal Pictures

Анимация в «Зверопое», новом мультфильме о приключениях смешных животных, стандартная, но дело спасают детали – да-да, как в роликах со смешными животными. А еще в русской озвучке есть фраза «Денег нет, но ты держись», на которой в зале хохочут взрослые, а дети поймут, про что это, когда подрастут

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