Афиша на выходные: старт «Золотой маски», «Патерсон» и лучшие фотографии о России
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Ромео и Джульетта» – балет Сергея Прокофьева, которым Екатеринбургский театр оперы и балета открывает конкурс фестиваля «Золотая маска». Его постановщик – лидер современной российской хореографии Вячеслав Самодуров. Хореограф отказался от воспроизведения ренессансных реалий. Британский сценограф Энтони Макилуэйн воспроизвел на сцене узнаваемую конструкцию лондонского театра «Глобус». Артисты на звуках увертюры собираются на репетицию. Парочка ведущих солистов появляется, держась за руки, и граница между театром и жизнью оказывается призрачной. 17 февраля, Музыкальный театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
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«Великая стена» - голивудско-китайский блокбастер, в котором воины Востока и Запада объединятся против общего врага - напавших на землю чудищ. Режиссер Чжан Имоу сделал масштабный зрелищный фильм, сохранив авторский почерк
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В прокат выходит «Патерсон» Джима Джармуша, в котором классик американского независимого кино показал работу поэзии – незаметную и необходимую
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С февраля гастробистро «Техникум» принимает у себя французских коллег - владельцев и шефов модных бистро и небольших ресторанов. Открывает программу Даниэль Баратье - шеф-повар парижского Les Deserteurs. 17 февраля он будет готовить сет из шести подач, в числе которых, например, сельдерей с грибным кетчупом, жареная утка и свекла в пряной медовой глазури, палтус с соусом из желтого вина. Стоимость сета - 3900 руб.
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Хотя Масленица начинается 20 февраля, в Москве будут праздновать уже с пятницы. Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на нескольких площадках (только в центре города их будет 13), где будут продавать продукты, предметы народных промыслов, книги и сувениры, проводить арт-мероприятия, мастер-классы, исторические реконструкции, представления уличных театров, мастер-классы
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Маттиас Гёрне – выдающийся немецкий баритон – и не менее известный Фрайбургский барочный оркестр исполнят программу из кантат Иоганна Себастяна Баха. 19 февраля, Концертный зал Чайковского
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С 18 февраля ресторан Maritozzo открывает собственную кулинарную школу, основам итальянской кухни будут учить шеф-повар Андреа Имперо и шеф-кондитер Томмазо Брунелли. Первый урок посвятят закускам, второй — супам, пасте и ризотто, третий — горячим блюдам, а четвертый — десертам. Акцент в программе курса будет сделан на умбрийской кухне — родной для бренд-шефов ресторана
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«Шедевры Византии» в Третьяковской галерее – выставка небольшая, но очень красивая. Каждый из восемнадцати экспонатов, привезенных из Греции, достоин внимания и доставляет радость. Особенно богородичные иконы, нежные, прекрасного письма
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В Центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка Best of Russia, где собраны почти 300 фотографий, рассказывающих о жизни России в 2016 г. Выставка состоит из пяти разделов — «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и специальной темы «Займитесь счастьем»
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«Идиот» - последняя опера (1986) Моисея Вайнберга, обстоятельное музыкальное переложение романа Достоевского. Оперу поставил режиссер драмы Евгений Арье - очень подробно и дотошно, в исторических костюмах Галины Соловьевой, скупых, но эффектных декорациях Семена Пастуха. Философских размышлений меньше, чем лирических и драматических сцен. Но главное в постановке - превосходный ансамбль певцов, преимущественно молодых, и экспрессивный оркестр под управлением дирижера Михаила Клаузы. Большой театр, Новая сцена, 17 февраля, 19.00
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