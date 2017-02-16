Афиша на выходные: старт «Золотой маски», «Патерсон» и лучшие фотографии о России

на фото Даниэль Баратье

С февраля гастробистро «Техникум» принимает у себя французских коллег - владельцев и шефов модных бистро и небольших ресторанов. Открывает программу Даниэль Баратье - шеф-повар парижского Les Deserteurs. 17 февраля он будет готовить сет из шести подач, в числе которых, например, сельдерей с грибным кетчупом, жареная утка и свекла в пряной медовой глазури, палтус с соусом из желтого вина. Стоимость сета - 3900 руб.

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